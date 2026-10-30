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香港元朗大狗咬死2小狗慘劇 狗主1理由被加控虐畜罪

香港新聞組／香港30日電
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香港元朗日前爆發大型混種狗接連咬死兩隻小狗的慘劇，伍姓大狗主人原本僅被控兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，案件29日在屯門裁判法院再提堂時，檢方當庭申請加控一項「殘酷對待動物罪」獲裁判官批准，全案押後至明年1月7日再訊。

明報報導，52歲被告伍瑞庭被控於2026年7月10日及8月17日，在元朗Grand YOHO附近公眾地方，容受一隻雄性黃色混種大狗在未以長度不超過2公尺狗帶穩妥牽引下停留。

新增控罪指出，被告被控於2026年8月17日，在元朗沒有確保一隻雄性黃色混種狗妥善管束，導致另外兩隻狗受到不必要的痛楚或苦楚。

案件29日在屯門裁判法院再提堂，控方申請加控被告一項殘酷對待動物罪，獲裁判官覃有方批准。覃官應控方申請，將案押後至明年1月7日再訊，以待控方向辯方提供文件，其間被告續准保釋。

日前網傳片段顯示，60公斤大狗「拉里」繫有頸圈但無狗繩牽引亦未戴口罩，牠先後襲擊一隻17歲貴婦犬及一隻4歲比熊犬，途人雖嘗試拉扯頸圈及淋水仍無法阻止，大狗鬆口時比熊犬已滿頸鮮血，導致兩隻小型犬傷重不治。警方接報到場後，由漁護署人員控制並帶走大狗。

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