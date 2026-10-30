00後寶媽在上海賣3元盒飯 賣1份虧7元 為何堅持半年？

玟玟與志工在上海兒童醫學中心門口分發3元愛心午餐，許多志工本身也是病童家長，彼此互相扶持。（取材自新民周刊）

AI摘要 文章摘要整理： 上海26歲媽媽鄢玟半年來堅持賣3元愛心盒飯，雖每份虧7元，仍用餐食與陪伴為病童家屬帶來溫暖與支持。

在上海，一名26歲媽媽鄢玟每天為病童家屬準備3元人民幣（約0.42美元）的愛心盒飯，每份成本約10元，等於賣一份就倒貼7元。她堅持近半年，不僅讓求醫家庭吃上熱飯，也成為病友互相打氣的地方。一名懷著第二胎的媽媽，因大兒子剛確診白血病，首次領飯時忍不住當場落淚。

據新民周刊報導，鄢玟是名「00後」媽媽，大家習慣稱她「玟玟」。她住在上海周浦鎮，育有一名兩歲兒子，平時從事文職工作，月薪約6000至7000元人民幣。

玟玟高中三年級時曾因急症險些喪命，深知一場大病可能拖垮整個家庭。後來，她看到有人將廉價外賣高價轉賣給住院病患家屬的新聞，決定利用廚藝幫助有需要的人。

今年五一勞動節前後，她先在龍華醫院附近擺攤，病患家屬每份收3元，後來聽聞兒童醫學中心有更多需要幫助的家庭，便將攤位搬到當地。

10月28日，記者跟隨玟玟出攤。她一早在出租屋忙著煮粥、蒸紫薯，兩歲兒子在廚房走動，婆婆則幫忙照顧。每份餐點還搭配水煮蛋、牛奶 及水果。完成料理後，她獨自將保溫箱搬上車，開往醫院。

玟玟每天上午在出租屋準備愛心餐點，當天菜色包括香菇瘦肉粥、蒸紫薯，並搭配水煮蛋、牛奶及水果。（取材自新民周刊）

當天她因備餐晚到20分鐘，現場已有二、三十人排隊等候。志工與病童家長主動幫忙搬運、分發食物。為讓更多家庭受惠，她每周透過群組開放登記，確保每個家庭至少每周能領取一次。

玟玟當天因備餐晚到20分鐘，抵達上海兒童醫學中心時，現場已有二、三十名病童家屬排隊等候領取愛心盒飯。（取材自新民周刊）

排隊人群中，一名來自山西的孕婦，因大兒子剛確診白血病，第一次前來領飯。面對突如其來的打擊，她覺得生活難以繼續，玟玟上前安慰幾句，對方便忍不住痛哭。

一名懷著第二胎的媽媽，因大兒子剛確診白血病，談起孩子病情時情緒激動，忍不住落下眼淚。（取材自新民周刊）

另一名來自河南的奶奶，獨自照顧患病的15歲孫女。女孩自2022年確診後，曾昏迷、入住加護病房，還接受脾臟切除手術，之後病情復發。龐大醫療費用全靠向親友借貸，第一年還借得到，第二年卻愈來愈難，有人甚至不再接電話。女孩幾度表示不願繼續治療，奶奶談起經歷也忍不住落淚。

小攤的十多名志工中，不少人本身就是病童家長。一名來自江西南昌的媽媽，孩子今年4月確診白血病，最初三個月，她每天只能睡一、兩個小時，閉上眼仍滿腦子都是病情。如今丈夫回老家照顧長子，她獨自陪孩子治療，有空便到攤位幫忙。

來自四川雅安的一名父親，帶著患病孩子求醫近五年，也經常前來幫忙；另有志工每天從40公里外開車趕來，只為陪心情低落的家屬說說話。

玟玟說，病童家長內心往往十分脆弱，小攤除了提供餐食，也讓他們有機會走出醫院、交流經驗，暫時紓解壓力。

儘管每份盒飯都賠錢，她卻堅持收取3元，而非完全免費。她曾遇到一名獨自照顧孫子的退休爺爺，對方不願接受免費餐點，堅持付錢，認為這樣才不是接受施捨，能吃得心安理得。玟玟因此明白，收取象徵性的3元，也是給病友一份體面。

隨著事蹟傳開，愛心人士紛紛寄來食材，也有人自發擔任志工。面對外界質疑她博取流量，玟玟回應：「君子論跡不論心」，只要小攤還在，就能讓困境中的家庭吃上一頓熱飯。

最令她欣慰的是，陸續有病童完成治療。28日收攤時，一名父親特地告訴她，兩歲女兒即將結束療程，身體恢復良好。她也曾聽家長說，孩子多日吃不下飯，卻把她煮的粥喝得一滴不剩。

玟玟說，她見過孩子化療後嘔吐，母親一邊擦地一邊哭，哭完又繼續為孩子熱湯。她無法幫孩子治病，但至少能讓他們吃上一頓好飯。即使帳本始終虧損，她仍打算繼續賣3元盒飯。