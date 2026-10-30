我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

00後寶媽在上海賣3元盒飯 賣1份虧7元 為何堅持半年？

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
玟玟與志工在上海兒童醫學中心門口分發3元愛心午餐，許多志工本身也是病童家長，彼此...
玟玟與志工在上海兒童醫學中心門口分發3元愛心午餐，許多志工本身也是病童家長，彼此互相扶持。（取材自新民周刊）

AI摘要

文章摘要整理：

上海26歲媽媽鄢玟半年來堅持賣3元愛心盒飯，雖每份虧7元，仍用餐食與陪伴為病童家屬帶來溫暖與支持。

在上海，一名26歲媽媽鄢玟每天為病童家屬準備3元人民幣（約0.42美元）的愛心盒飯，每份成本約10元，等於賣一份就倒貼7元。她堅持近半年，不僅讓求醫家庭吃上熱飯，也成為病友互相打氣的地方。一名懷著第二胎的媽媽，因大兒子剛確診白血病，首次領飯時忍不住當場落淚。

據新民周刊報導，鄢玟是名「00後」媽媽，大家習慣稱她「玟玟」。她住在上海周浦鎮，育有一名兩歲兒子，平時從事文職工作，月薪約6000至7000元人民幣。

玟玟高中三年級時曾因急症險些喪命，深知一場大病可能拖垮整個家庭。後來，她看到有人將廉價外賣高價轉賣給住院病患家屬的新聞，決定利用廚藝幫助有需要的人。

今年五一勞動節前後，她先在龍華醫院附近擺攤，病患家屬每份收3元，後來聽聞兒童醫學中心有更多需要幫助的家庭，便將攤位搬到當地。

10月28日，記者跟隨玟玟出攤。她一早在出租屋忙著煮粥、蒸紫薯，兩歲兒子在廚房走動，婆婆則幫忙照顧。每份餐點還搭配水煮蛋、牛奶及水果。完成料理後，她獨自將保溫箱搬上車，開往醫院。

玟玟每天上午在出租屋準備愛心餐點，當天菜色包括香菇瘦肉粥、蒸紫薯，並搭配水煮蛋、...
玟玟每天上午在出租屋準備愛心餐點，當天菜色包括香菇瘦肉粥、蒸紫薯，並搭配水煮蛋、牛奶及水果。（取材自新民周刊）

當天她因備餐晚到20分鐘，現場已有二、三十人排隊等候。志工與病童家長主動幫忙搬運、分發食物。為讓更多家庭受惠，她每周透過群組開放登記，確保每個家庭至少每周能領取一次。

玟玟當天因備餐晚到20分鐘，抵達上海兒童醫學中心時，現場已有二、三十名病童家屬排...
玟玟當天因備餐晚到20分鐘，抵達上海兒童醫學中心時，現場已有二、三十名病童家屬排隊等候領取愛心盒飯。（取材自新民周刊）

排隊人群中，一名來自山西的孕婦，因大兒子剛確診白血病，第一次前來領飯。面對突如其來的打擊，她覺得生活難以繼續，玟玟上前安慰幾句，對方便忍不住痛哭。

一名懷著第二胎的媽媽，因大兒子剛確診白血病，談起孩子病情時情緒激動，忍不住落下眼...
一名懷著第二胎的媽媽，因大兒子剛確診白血病，談起孩子病情時情緒激動，忍不住落下眼淚。（取材自新民周刊）

另一名來自河南的奶奶，獨自照顧患病的15歲孫女。女孩自2022年確診後，曾昏迷、入住加護病房，還接受脾臟切除手術，之後病情復發。龐大醫療費用全靠向親友借貸，第一年還借得到，第二年卻愈來愈難，有人甚至不再接電話。女孩幾度表示不願繼續治療，奶奶談起經歷也忍不住落淚。

小攤的十多名志工中，不少人本身就是病童家長。一名來自江西南昌的媽媽，孩子今年4月確診白血病，最初三個月，她每天只能睡一、兩個小時，閉上眼仍滿腦子都是病情。如今丈夫回老家照顧長子，她獨自陪孩子治療，有空便到攤位幫忙。

來自四川雅安的一名父親，帶著患病孩子求醫近五年，也經常前來幫忙；另有志工每天從40公里外開車趕來，只為陪心情低落的家屬說說話。

玟玟說，病童家長內心往往十分脆弱，小攤除了提供餐食，也讓他們有機會走出醫院、交流經驗，暫時紓解壓力。

儘管每份盒飯都賠錢，她卻堅持收取3元，而非完全免費。她曾遇到一名獨自照顧孫子的退休爺爺，對方不願接受免費餐點，堅持付錢，認為這樣才不是接受施捨，能吃得心安理得。玟玟因此明白，收取象徵性的3元，也是給病友一份體面。

隨著事蹟傳開，愛心人士紛紛寄來食材，也有人自發擔任志工。面對外界質疑她博取流量，玟玟回應：「君子論跡不論心」，只要小攤還在，就能讓困境中的家庭吃上一頓熱飯。

最令她欣慰的是，陸續有病童完成治療。28日收攤時，一名父親特地告訴她，兩歲女兒即將結束療程，身體恢復良好。她也曾聽家長說，孩子多日吃不下飯，卻把她煮的粥喝得一滴不剩。

玟玟說，她見過孩子化療後嘔吐，母親一邊擦地一邊哭，哭完又繼續為孩子熱湯。她無法幫孩子治病，但至少能讓他們吃上一頓好飯。即使帳本始終虧損，她仍打算繼續賣3元盒飯。

精華 FAQ

  • 她曾因急症險些喪命，深知大病會拖垮家庭，因此希望用廚藝幫助病童家屬吃到熱飯，也能在困境中彼此打氣。

  • 她認為象徵性收費能保留受助者的體面。曾有退休爺爺不願白拿餐點，堅持付款，讓她更確信收3元最合適。

  • 攤位成為病童家屬交流與紓壓的地方，志工多是家長本人，大家互相幫忙、分享經驗，也讓許多家庭獲得情緒支持。

牛奶

上一則

「必須治到1米8」 鄭州媽帶兒就診 開口第1句就提要求

下一則

爆屏、漏液…折疊手機維修費動輒數千 買得起修不起？

延伸閱讀

三甲醫院護士轉行上門做飯 3菜1湯收110元 月收入過萬

三甲醫院護士轉行上門做飯 3菜1湯收110元 月收入過萬
河南3姊妹輪流將92歲奶奶「背」上長城 幾十年原因曝光

河南3姊妹輪流將92歲奶奶「背」上長城 幾十年原因曝光
全台首例罕病 出生15天癲癇幼兒 跨國求藥耗半年

全台首例罕病 出生15天癲癇幼兒 跨國求藥耗半年
「我真扛不住了…」 小吃攤主成網暴下亡魂

「我真扛不住了…」 小吃攤主成網暴下亡魂

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了