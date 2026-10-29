才分手陳奕迅愛女稱「專心打球」 香港網球一哥被爆貼臉「籃球女神」

香港網球好手黃澤林1月13日在澳網比賽中慶祝得分。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 香港網球一哥黃澤林先公開與陳康堤分手，隨後又被拍到與譚旻萱場邊親密互動，令新戀情與無縫接軌話題迅速升溫。

香港 網球「一哥」黃澤林(Coleman)感情生活出現戲劇性轉折。他日前親口證實與金曲歌王陳奕迅22歲愛女陳康堤(Constance)半年戀情告終，兩人不僅在社交平台互相「unfollow」，原聲稱要「專心打波」的他，竟在廣州南沙國際網球挑戰賽決賽獲亞軍後，被拍到與有「籃球女神」之稱的25歲跨界藝人譚旻萱(Mandy)在場邊親密擁抱、面貼面甚至撫臉，爆出無縫接軌新戀情。

黃澤林與陳康堤於今年4月認愛、6月放閃，但日前在JFFT網路直播節目中，黃澤林首度面露無奈證實分手，直言「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」，並表示未來將專心打球。

香港01報導，然而在隨後舉行的廣州南沙挑戰賽中，兼具香港新生代女模特兒、歌手與演員身分的譚旻萱親自到場為他打氣。譚旻萱擁有中、俄、加隔代混血血統，身高177公分的她外貌出眾。黃澤林賽後更走到場邊與她擁抱、面貼面及輕撫女方臉頰。

26歲的譚旻萱（Mandy Tam）因甜美外貌與高䠷身材被封為「籃球女神」及「港版朴敏英」。早年曾與導演男友凌偉駿（Christopher）拍拖；2026年10月被拍到與香港網球代表黃澤林（Coleman）在廣州南沙網球賽事現場舉動親密，傳出跨界戀情，引發外界關於時間線與「無縫接軌」的熱話。

譚旻萱與黃澤林親密互動引發外界對新戀情時間線的熱議，尤其在黃澤林親口證實分手後短短十多日後，他就以光速開展新戀情。而對於外界「無縫接軌」的討論，兩人目前均未對此公開回應。

在賽事表現方面，黃澤林以頭號種子身分出戰南沙挑戰賽，決賽鏖戰2小時15分鐘，轟出25記Ace，最終以6：4、6：7(3：7)、4：6惜負澳洲球手史高基治(Tristan Schoolkate)屈居亞軍，但即時世界排名預計升至第88位，創下個人新高。

報導指出，在之前的ATP首爾挑戰賽首圈賽事中，黃澤林因底線拉鋸戰壓力過大，一度在場上爆發怒吼「食屎啦你」，這段爆粗片段在網絡瘋傳後，網民不但沒有「道德審判」黃澤林，反而一面倒拍手叫好。

不少人笑稱這一聲怒罵極富市井生命力，「似足街市阿姐鬧交咁親切」，大批球迷亦力撐Coleman，直言職業網球壓力爆煲，大讚「運動員就係要有火」、「冇火不如咪打」。