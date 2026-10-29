香港私人住宅售價指數連續反彈2個月 今年累漲7%

AI摘要 文章摘要整理： 香港私人住宅售價指數9月連升兩個月，今年首3季累漲約7.08%；租金指數則連續11個月破頂，顯示樓市及租務市場氣氛持續回暖。

香港 差餉物業估價署公布最新的私人住宅售價指數顯示，9月份指數報320.8點，在7月回落後，連續反彈兩個月，令第3季僅微跌約0.8%。該指數今年上半年升幅達7.94%，因第3季回落之故，令首3季升幅略減至約7.08%。

大公報報導，至於各類單位的售價指數，除實用面積小於431方呎的A類小型單位連續兩月未錄升跌外，其餘4類於上月錄約0.19%至0.9%升幅。而今年第3季整體售價指數轉跌，主要受實用面積小於1076方呎的3類單位樓價回落所拖累；第3季A類單位指數跌0.84%；實用面積431至753方呎B類單位跌1.08%；實用面積753至1076方呎C類單位跌約0.71%。雖實用面積1076至1722方呎D類單位及10722方呎以上E類單位的第3季指數仍保持升勢，各錄1.03%及1.09%，但難扭整體跌勢。

高力香港項目發展策劃高級董事梁鎮峰表示，近期住宅市場整體氣氛持續改善，一手市場保持一定銷售動力，反映買家入市信心逐步回升。較早前土地市場的表現亦釋出正面信號，發展商願意積極參與優質地皮的競投，反映業界對住宅市場的中長線前景及發展價值仍具信心。預計全年樓價升幅約8%至10%，明年樓價再上升約3%至6%。

此外，私人住宅租金指數仍然保持升勢，且已連續11個月刷新紀錄，上月報212.2點，按月再升0.47%。除B類中小型單位租金表現略遜，上月只升0.28%外，其餘4類單位的按月升幅由0.61%至1.26%不等，跑贏大市。