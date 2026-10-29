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香港獨立書店又傳清倉 48年旺角樂文書店年底不得不說再見

香港新聞組／香港29日電
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文章摘要整理：

經營48年的旺角樂文書店宣布年底前結業並清倉，銅鑼灣分店續營業；連同森記書局榮休停業，反映香港獨立書店近年持續受壓。

香港獨立書店再傳結業潮，經營48年、位於旺角的樓上書店「樂文書店」28日宣布，將於今年12月31日或之前結束營業，即日起推出全店貨品四五折清倉優惠。樂文書店今年曾遭貿發局取消香港書展參展資格，店方坦言經營多年不容易亦有不捨，但「不得不說再見」，銅鑼灣分店則會繼續營業；同時，1956年開業的灣仔老牌「森記書局」亦宣布因老闆榮休營業至12月31日。

綜合明報、香港01報導，樂文書店1978年於旺角創辦，後遷至西洋菜南街現址，專售文史哲書籍。樂文書店在社交平台表示，結業的決定不容易，感謝多年來顧客的光顧，並感到不捨。

作家韓麗珠表示樂文是她接觸文學的重要窗口與啟蒙，對結業感到難過；作家莊元生發文回憶到樂文買書37年歷史，「多年累積下來，書架上現在應該有數百本書購自樂文書店吧」。

主打軍事叢書、提供代砌模型的森記書局自1956年在灣仔出租公仔書及武俠小說起家，後於譚臣道開設旗艦店並擴展至全港，第二代各自經營後，灣仔店老闆決定於年底榮休。

報導指出，香港獨立書店近期接連遭遇衝擊，除樂文與森記外，同被取消書展參展資格的「榆林書店」預告明年4月租約期滿結業；「田園書屋」預告租約期滿結束50年歷史；「獵人書店」現址明年2月後不獲續租；「留下書舍」與「田園書屋」先前被警務處國安處搜查，其中留下書舍已於今年8月31日結業。

精華 FAQ

  • 樂文書店表示，經營多年並不容易，雖然非常不捨，仍決定於今年12月31日或之前結束營業，並即日起推出全店4到5折清倉，以處理存貨。

  • 樂文書店於1978年在旺角創辦，後搬到西洋菜南街現址，主售文史哲書籍；店方強調銅鑼灣分店會繼續營業，只有旺角樓上書店結業。

  • 除了樂文外，森記書局因老闆榮休將營業至12月31日；榆林書店、田園書屋與獵人書店也先後傳出租約到期或不獲續租，留下書舍則已於8月31日結業。

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