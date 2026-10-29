香港9月出口飆64.9%逾40年最勁 出口美貨爆發性大增1.3倍

港府28日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年9月香港商品整體進口貨值為8089億港元，同比上升57.8%；出口貨值為7626億港元，同比上升64.9%，均實現兩位數增長。圖為葵涌貨櫃碼頭。（ 中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 受AI相關電子產品需求推動，香港9月出口按年大增64.9%，連續20個月雙位數成長，但市場亦關注第四季後增速可能放緩。

在人工智慧(AI)相關電子產品需求強勁帶動下，香港 9月出口貨值達7626億元(港幣，約972億美元)，按年狂飆64.9%，創逾40年來最快增速。其中輸往內地出口貨值按年大升68.1%至4775.60億元，輸往美國更爆發性大升1.3倍，寫下1973年有紀錄以來最大升幅。儘管業界與專家對年內出口普遍看好，但也警告AI基礎設施投資可持續性疑慮、高利率 及地緣政治等風險，第四季後增長恐放緩。

大公報報導，政府統計處數據顯示，香港出口已連續20個月保持雙位數增長，且連續4個月增幅突破50%。9月進口則按年上升57.8%，期內錄得有形貿易逆差463億元。

主要商品中，「辦公室機器和自動資料處理儀器」9月出口按年大增1.8倍達1354.47億元；「電動機械、儀器和用具及零件」亦大升66.2%至3908.11億元，為帶動出口的主要引擎。主要目的地方面，輸往美國、台灣、泰國及馬來西亞的出口增速均逾1倍，輸往墨西哥 更暴增1.5倍。

報導指出，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，9月整體出口進一步加快，主要繼續受惠內地以至全球對人工智能相關的原材料及電子產品需求保持強勁所帶動，加上部分海外智能手機及電子產品季內推出新型號，亦可能帶動相關訂單及原材料需求增加。

溫嘉煒認為，中東地緣政局前景仍不明朗，能源價格或繼續居高不下，對外需及遠洋運輸成本的影響可能逐步浮現，不過在電子產品貿易的強勁帶動下，估計本港2026年全年出口可能錄得逾四成增長。

香港付貨人委員會主席許彼得則指出，7至9月傳統上是一般貿易產品的出口旺季。因應聖誕節及感恩節等節日需求，廠商多在此期間出貨，海運、空運及海空聯運均見活躍。由於貨品需提前訂購，不少芯片及零部件供應商均表示，其生產線基本已被客戶訂滿，正在排隊出貨，因此對年內出口數據感到樂觀。