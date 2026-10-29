香港科大醫學院拚世界一流 2030年聘100教授、師生比例高於1:1

AI摘要 文章摘要整理： 香港科大醫學院進展加速，綜合大樓已封頂並力爭2028年收首屆50名醫科生，2030年擬聘逾100名教授，政府亦承諾以啟德與北都配合發展。

籌建香港 第三間醫學院的香港科技大學28日宣布，位於清水灣校園內樓高八層的醫學教研綜合大樓上周已順利封頂，正全速推進設施規畫，並有信心於2028年如期招收首屆50名醫科生。校長葉玉如昨否認「主動挖角」，稱一直以全球招聘方式物色人才，並指出科大已於今年9月與特區政府簽署諒解備忘錄，行政長官最新的施政報告亦重申全力支持籌建。

大公報報導，科大表示有信心於2028年如期招收首屆50名醫科生，未來師生比例將高於1:1，至2030年最少有100名教授。科大將助力香港發展成為國際科研及醫學教育樞紐，把握北都大學城的發展機遇，推動產學研協作，為香港及國家培育世界一流的醫療與科技複合型人才。

科大校長葉玉如28日表示，自去年11月獲批籌辦第三所醫學院以來，各項工作全速推進。科大已於今年9月與特區政府簽署諒解備忘錄。行政長官在最新的施政報告中重申全力支持科大籌建醫學院，包括以啟德醫院作為科大醫學院的臨時教學醫院，以及推進北都新田大學城內醫學院永久校舍及教學醫院的一體化發展。

位於清水灣校園內的醫學教研綜合大樓今年4月動土，樓高八層，現已平頂，目前正積極開展各項設施的詳細規畫和裝修工程。新大樓將為師生提供先進的教學和科研環境，包括教學空間、科研設施和模擬學習中心等。

葉玉如指出，醫學院已邁入新的發展階段，並在多個重要範疇取得良好進展。最令人鼓舞的是成功延攬多位享譽國際的學術領袖、臨床專家和科研人才。「醫學院現時雖處創院期，但科大已收到大量本地及海外教職人員的加入意向，很多學者希望參與課程與科研框架的搭建，其他海外醫學院亦有很強的合作意願。」葉玉如表示，未來工作重點是繼續從世界各地延攬頂尖的臨床、學術與科研人才，拓展全球人才與科研合作機會。