2大主因 三星家電8月已撤出香港 留手機、平板電腦業務

三星Samsung家電已在今年8月31日正式撤出香港，據悉不敵內地低廉產品。(取材自台灣三星)

AI摘要 文章摘要整理： 三星因難以維持香港家電市占率，加上高成本與激烈競爭，已於8月31日撤出香港家電零售市場，但手機、平板與電視等核心業務仍照常發售，售後維修也維持服務。

南韓 科技巨擘三星 電子(Samsung)傳出正式撤出香港 家用電器零售市場。韓媒爆料，三星為重組大中華區業務，正逐步關閉香港及檢討撤走台灣的家電零售業務，港府特約經銷商豐澤門市店員更證實，三星家電已於今年8月31日正式撤出香港。三星香港官方表示，手機、平板電腦及電視等核心產品將會繼續發售。至於消費者關心的保養期內家電售後服務，仍將一如既往憑單提供預約維修。

香港01、明報引述韓媒報導，三星撤出香港家電市場是今年5月宣布撤出中國家電市場計畫的一環，主要原因在於難以維持市占率。目前三星的香港網上商店目前已停止銷售雪櫃、洗衣機、空調以及吸塵器等主要家用電器。

據了解，香港家電市場規模價值達2.7兆韓圜（約159億港元，約20億美元），台灣則達4.7兆韓圜。以2025年數據來看，三星在香港雪櫃市場排名第三，市占率15%，僅次於首位日立（Hitachi，市占22%）及惠而浦（Whirlpool，市占17%）。

然而，三星在市場面臨日系與美系品牌雙重夾擊，還面臨中國製造商強烈低價競爭，加上家電產品體積較大導致送貨與儲存成本高昂，生存空間遭到嚴重擠壓。業內知情人士稱，香港分公司一兩個月前已準備撤走，但香港客服人員稱，三星電器雖「暫時缺貨」，卻未接獲撤走家電業務的通知。

報導指出，除了市場競爭因素，韓中聯合會會長、龍仁大學教授朴勝贊等學者與業內人士分析，香港作為「進入中國內地的門戶、全球金融與物流中心」的角色減弱，亦是促使三星調整布局的原因之一。

三星知情人士強調，雖然停止在香港及台灣等大中華市場的銷售業務，但研發與生產將維持不變，並會顧及合作商號的合約、交易關係及市場情況進行重組。

目前三星香港官網上的雪櫃、洗衣機、空調及吸塵器等生活家電與配件已全面顯示售罄，實體門市亦已清空展示產品，僅手機、平板電腦及電視等核心產品繼續發售。客服人員說明，客戶若有售後需求仍可預約維修，由其他經銷商所購買的額外保養期則不由三星負責；若欲購買現貨，客戶可向各大經銷商查詢剩餘庫存。