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香港立法會議員加薪1.6% 基本月薪破11萬港元 她是眾人2倍

香港新聞組／香港28日電
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香港立法會議員本月起加薪近1.6%，每月薪水超過11萬港元。(中新社)
香港立法會議員本月起加薪近1.6%，每月薪水超過11萬港元。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港立法會議員自10月1日起加薪1.6%，一般議員月薪突破11萬元，連同各項津貼與開支上限調整後，年度公帑支出將明顯增加。

香港立法會議員本月起追溯自10月1日起加薪1.6%，一般議員基本月薪突破11萬元大關至110530元(港幣，以下同，約14089美元)，每年額外公帑開支接近200萬元；若計入同步上調的醫療津貼與辦事處營運等開支償還款額上限，89名議員的酬津開支每年最多將增加約656萬元。

據明報、香港01報導，職位薪資與特定身分調整方面，立法會主席李慧琼最新月薪達221060元(約28179美元)，調幅達3480元，持續保持為一般議員的雙倍薪額；內會主席陳振英月薪則調升至165800元(約21135美元)，每月增加2610元。兼任行政會議成員的民建聯陳克勤、工聯會吳秋北以及鄉議局主席劉業強等三名議員，在依法扣減三分之一薪酬後，最新月薪為73690元(約9393美元)，每月加薪1160元。

加薪後，議員基本月薪為110530元(約14089美元)，比之前多1740元。整項薪資調整使得立法會議員的月薪總支出，單月即增加155730元，本次加薪將至少生效至明年9月，單以月薪計算的年度額外支出即達約186萬元。

除了基本薪資外，各項附帶津貼與開支償還款額上限亦全面提高。

全體議員每年可申領的醫療津貼上限上調610元，增至38500元(約4907美元)。在辦事處與運作開支方面，「辦事處營運」開支償還額每年上限增加48330元，達到3069010元；「酬酢及交通」開支償還額則增加3810元，調整至242210元。若全體議員均完整申領並用盡上述營運與酬酢交通開支上限，每年相關償還款額開支最多將增加464萬元。

報導指出，2025/26年度「財政預算案」宣布行政、立法、司法機關同區議會一致凍薪；今年公務員、法官和司法人員劃一加薪2%。另外，今年7月起，政治委任官員已根據丙類消費物價指數按年平均變動，劃一加薪1.3%。

不過，按現行機制，相關開支除了議員月薪，亦涵蓋醫療津貼、營運開支償還款額等，言取決於每位議員的具體使用情況，人人不同，總額難精確計算。

精華 FAQ

  • 一般議員加薪1.6%後，基本月薪增至110530元，較原先多1740元。這項調整追溯自10月1日生效，至少會持續到明年9月。

  • 立法會主席李慧琼月薪升至221060元，仍是一般議員的2倍；內會主席陳振英為165800元。兼任行政會議成員的3名議員則依法扣減1/3薪酬。

  • 醫療津貼上限增至38500元，辦事處營運開支上限升至3069010元，酬酢及交通上限調至242210元。若全數用盡，相關支出每年最多再增約464萬元。

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