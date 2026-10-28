香港發布智能眼鏡指引：更衣室、醫院敏感場所避免攝錄
香港發布智能眼鏡私隱指引，提醒市民在醫院、更衣室等敏感場所避免攝錄，並建議政府日後視情況加強告示與規管。
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香港發布智能眼鏡私隱指引，提醒市民在醫院、更衣室等敏感場所避免攝錄，並建議政府日後視情況加強告示與規管。
個人資料私隱專員公署27日發布智能眼鏡指引，提醒用戶避免在更衣室、醫院等場所使用或持續攝錄。立法會議員葛珮帆、李鎮強及陳永光則建議政府採「先指引後規管」，在特定場所張貼告示禁止啟動攝錄，同時因應電商平台已出現幾十元的指示燈「遮光貼」，呼籲政府檢視規管政策以應對私隱挑戰。
大公報報導，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，智能眼鏡可在他人不易察覺的情況下拍照、錄影或錄音，或會增加過度收集或以隱蔽方式收集個人資料的風險。此外，智能眼鏡所收集的照片、影像、聲音及其他資料，更可能被AI系統分析及處理，從而帶來額外的私隱風險。用戶在使用智能眼鏡時，如涉及收集和使用個人資料，應留意並遵從《個人資料（私隱）條例》下的相關規定，並時刻以尊重私隱的態度使用有關裝置。
指引就智能眼鏡用戶如何保障及尊重個人資料私隱提供貼士，包括使用智能眼鏡前仔細閱讀產品及服務供應商的私隱政策，了解產品將如何使用資料、保留多久，以及會否與第三方分享；檢視私隱設定，盡量限制將所收集的資料與第三方服務供應商分享；避免在公眾有合理期望享有私隱的地方，例如醫院、診所及更衣室，使用智能眼鏡或啟動攝錄功能；只收集擬使用目的所需的個人資料，避免過度或持續攝錄，並在無需要時關閉攝錄功能；刪除智能眼鏡所收集而不再需要的資料等。
立法會議員葛珮帆表示，此次指引主要是向智能眼鏡使用者作出提醒，仍存在不足，各類場景例如醫院、診所、更衣室或浴室等場地，也應制訂對應指引，例如張貼通告提示會員及使用者，提醒人們於場內禁止啟動智能眼鏡的攝錄功能。
立法會議員李鎮強認為指引發布及時。他認為，香港應採取「先指引後規管」的做法，因現行的《個人資料（私隱）條例》已有充分法例基礎，建議相關部門及機構日後可考慮在該等場所增設顯眼告示，明確將「智能眼鏡」納入禁止拍攝及錄音設備的範圍，並加強相關管理與提醒。
立法會議員陳永光認為，智能科技的普及應用，為市民的工作帶來很多便利，但亦帶來數據私隱挑戰。他希望政府能持續檢視目前本港的AI技術使用指引，是否能足夠應對人工智能所帶來的數據私隱挑戰，並積極思考是否需要落實人工智能生成合成內容標示等措施。
網上部分智能眼鏡在啟動拍照或錄像功能時，為保障被拍攝者的知情權，鏡框上會有指示燈亮起，但電商平台已出現大量智能眼鏡指示燈「遮光貼」，且有多種型號適配於各智能眼鏡品牌，幾十元即可購買。
因智能眼鏡可在他人不易察覺下拍照、錄影或錄音，容易造成過度或隱蔽收集個人資料，若再交由AI分析，私隱風險會進一步增加。 指引提醒用戶避免在公眾合理期望享有私隱的地方使用或啟動攝錄功能，包括醫院、診所、更衣室等，以免侵犯他人私隱。 議員主張採取先指引後規管，建議在醫院、診所、更衣室等場所張貼明確告示，並把智能眼鏡納入禁拍攝錄範圍，同時檢視AI私隱政策。
精華 FAQ
因智能眼鏡可在他人不易察覺下拍照、錄影或錄音，容易造成過度或隱蔽收集個人資料，若再交由AI分析，私隱風險會進一步增加。
指引提醒用戶避免在公眾合理期望享有私隱的地方使用或啟動攝錄功能，包括醫院、診所、更衣室等，以免侵犯他人私隱。
議員主張採取先指引後規管，建議在醫院、診所、更衣室等場所張貼明確告示，並把智能眼鏡納入禁拍攝錄範圍，同時檢視AI私隱政策。
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