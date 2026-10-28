香港發布智能眼鏡指引：更衣室、醫院敏感場所避免攝錄

AI摘要 文章摘要整理： 香港發布智能眼鏡私隱指引，提醒市民在醫院、更衣室等敏感場所避免攝錄，並建議政府日後視情況加強告示與規管。

個人資料私隱專員公署27日發布智能眼鏡指引，提醒用戶避免在更衣室、醫院等場所使用或持續攝錄。立法會議員葛珮帆、李鎮強及陳永光則建議政府採「先指引後規管」，在特定場所張貼告示禁止啟動攝錄，同時因應電商 平台已出現幾十元的指示燈「遮光貼」，呼籲政府檢視規管政策以應對私隱挑戰。

大公報報導，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，智能眼鏡可在他人不易察覺的情況下拍照、錄影或錄音，或會增加過度收集或以隱蔽方式收集個人資料的風險。此外，智能眼鏡所收集的照片、影像、聲音及其他資料，更可能被AI系統分析及處理，從而帶來額外的私隱風險。用戶在使用智能眼鏡時，如涉及收集和使用個人資料，應留意並遵從《個人資料（私隱）條例》下的相關規定，並時刻以尊重私隱的態度使用有關裝置。

指引就智能眼鏡用戶如何保障及尊重個人資料私隱提供貼士，包括使用智能眼鏡前仔細閱讀產品及服務供應商的私隱政策，了解產品將如何使用資料、保留多久，以及會否與第三方分享；檢視私隱設定，盡量限制將所收集的資料與第三方服務供應商分享；避免在公眾有合理期望享有私隱的地方，例如醫院、診所及更衣室，使用智能眼鏡或啟動攝錄功能；只收集擬使用目的所需的個人資料，避免過度或持續攝錄，並在無需要時關閉攝錄功能；刪除智能眼鏡所收集而不再需要的資料等。

立法會議員葛珮帆表示，此次指引主要是向智能眼鏡使用者作出提醒，仍存在不足，各類場景例如醫院、診所、更衣室或浴室等場地，也應制訂對應指引，例如張貼通告提示會員及使用者，提醒人們於場內禁止啟動智能眼鏡的攝錄功能。

立法會議員李鎮強認為指引發布及時。他認為，香港 應採取「先指引後規管」的做法，因現行的《個人資料（私隱）條例》已有充分法例基礎，建議相關部門及機構日後可考慮在該等場所增設顯眼告示，明確將「智能眼鏡」納入禁止拍攝及錄音設備的範圍，並加強相關管理與提醒。

立法會議員陳永光認為，智能科技的普及應用，為市民的工作帶來很多便利，但亦帶來數據私隱挑戰。他希望政府能持續檢視目前本港的AI技術使用指引，是否能足夠應對人工智能所帶來的數據私隱挑戰，並積極思考是否需要落實人工智能生成合成內容標示等措施。

網上部分智能眼鏡在啟動拍照或錄像功能時，為保障被拍攝者的知情權，鏡框上會有指示燈亮起，但電商平台已出現大量智能眼鏡指示燈「遮光貼」，且有多種型號適配於各智能眼鏡品牌，幾十元即可購買。