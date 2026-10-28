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「演員不能太心疼自己」 章子怡從影30年獲浸大榮譽教授

香港新聞組／香港28日電
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現年47歲的章子怡27日獲頒浸大榮譽教授，她分享30年演藝經驗，坦言做演員不能太...
現年47歲的章子怡27日獲頒浸大榮譽教授，她分享30年演藝經驗，坦言做演員不能太心疼自己。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

章子怡在香港浸會大學活動獲頒榮譽教授，回顧30年演藝路，分享拍片磨練與心路歷程，並勉勵學生投入表演時要真誠付出。

國際影星章子怡27日出席香港浸會大學「Future Film Fest 2026」開幕暨頒獎典禮，獲頒授創意藝術學院榮譽教授銜，並於現場與電影系學生分享入行30年來的演藝心路歷程。現年47歲的章子怡坦言，演員日常要平靜，但做演員也不能太心疼自己，若發現自己不是真心願意付出所有投入創作，可以考慮轉換專業。

據明報、文匯報報導，浸大協理副校長兼創意藝術學院院長潘明倫教授致讚辭時指出，章子怡20多年來作為當代華語影壇代表人物，獲頒榮譽教授銜實至名歸。

章子怡回顧舞蹈與戲劇學習經歷表示，自己11歲進入北京舞蹈學院學習中國民間舞，在寒冬未滿6點即需起床訓練，深刻體會到「台上一分鐘，台下十年功」；之後進入中央戲劇學院，更明白表演並非一個人的事。她感嘆，當大家看到圍繞在她身邊的鮮花、掌聲與榮譽時，對她而言，鏡頭背後那些不為人知的淚水與汗水，才是她真正的舞台。

談及代表作拍攝細節，章子怡透露19歲首次參演「我的父親母親」時對演出無太多認知，因來自城市要演農村女孩，導演便安排她到農村挖土豆、種菜體驗生活；後來演出王家衛執導的「2046」與「一代宗師」，拍攝時沒有完整故事，每天都在等待導演手寫劇本，她只能在基礎體態上準備，穿高跟鞋和旗袍到舞蹈教室練習步姿。

她強調，演員要先動心，觀眾才能感受到演出的衝擊力：「角色笑也笑、角色哭也哭，聽起來容易，做起來卻很難。」

對於如何在演戲與心理健康間保持平衡，章子怡表示演過的角色都很苦，自己從小也是在辛苦中成長，年輕時承受得住，但今年拍攝一部飾演失去兒子母親的電影時，演完四肢發麻、臉部肌肉非常疲累。她表示，深知演完身體會有強烈不適與情緒，因此日常生活過得格外平靜，雖然年紀大了人變得更平穩，但仍提醒學生投入表演時切勿過度心疼自己。

精華 FAQ

  • 她出席浸大「Future Film Fest 2026」開幕暨頒獎典禮，獲頒創意藝術學院榮譽教授銜，校方並肯定她多年來在華語影壇的代表性地位。

  • 她表示演員日常要保持平靜，但投入創作時必須全情付出，不能太心疼自己；若無法真心投入，甚至可考慮轉換專業。

  • 章子怡說自己演過許多苦角色，年輕時能承受，但近年拍攝失去兒子的母親角色後身體不適更明顯，因此日常盡量過得平靜，也提醒學生要懂得照顧自己。

香港 章子怡

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