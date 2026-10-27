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香港前8月洗錢案比2023年多1倍 警方拘4266人 這類人最多

香港新聞組／香港27日電
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香港今年前八個月洗錢案，警方調查個案錄得8443次，比2023年高一倍多；圖為港...
香港今年前八個月洗錢案，警方調查個案錄得8443次，比2023年高一倍多；圖為港警曾介紹虛擬貨幣交易平台檢控行動。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

香港洗錢案今年前8個月明顯上升，警方加快檢控、加強與金融業界及國際機構合作，並針對深偽、傀儡戶口及虛擬資產洗錢提升防範。

香港近年洗錢案趨增，今年前八個月警方調查個案錄得8443次，比2023年高一倍多；被定罪人次錄得1041，超過去年全年人次，比2023年增4倍。香港警方表示，近年支付系統和虛擬貨幣的發展增加執法難度，已與金融業界加強情報分享，並與國際執法及情報機構加強合作。

明報報導，財富情報及調查科總督察李耀南表示，由於現時開設銀行戶口未必需要親身到銀行，可在網上辦理，去年起有疑犯盜取他人的身分證明文件後，用深偽技術更改為自己的容貌，或者開戶認證身分時，更改自己容貌變為用戶持有人的容貌，繼而以該銀行戶口收取懷疑非法資金，甚或向銀行借錢等。

報導稱，根據警方數據，今年前八個月有4266人涉洗黑錢被捕，以31至64歲被捕人最多，占七成，藍領及無業者則占全部被捕人近六成。李耀南表示，警方與律政司自2023年7月，協調加快處理案情較簡單、涉及傀儡戶口洗黑錢案件的檢控程序，以提高檢控及定罪的效能；同時按案件嚴重程度向法庭提出加刑，增加阻嚇。

報導指出，李耀南表示，香港洗黑錢個案以詐騙案為主，犯罪集團以「搵快錢」招徠，不少人輕視借出傀儡戶口的嚴重性。而近年電子支付平台及快速支付系統盛行，配合虛擬銀行及虛擬貨幣發展，犯罪集團利用不同地區的監管差異，將資金跨境轉移，增加追查及攔截的困難，故警方加強在國際刑警組織及跨國金融情報機構「埃格蒙特組織」等渠道，與海外執法機關交換情報及協調行動。

據報導，李耀南指出，警方去年提升銀行間的信息交換平台（FINEST），從昔日分享可疑企業客戶數據，擴展至可疑個人戶口數據，協助業界及早識別可疑帳戶。

另外，報導稱，「香港國際警務學院」11月11日成立，財富情報及調查科自1988年定期舉辦的「財富調查課程」，是學院重點培訓課程之一。李耀南稱，課程安排警方、監管機構及學者分享本地及國際洗錢活動的最新趨勢，近年新增第三代互聯網發展及虛擬資產交易洗錢等主題，將會繼續不時調整內容，令課程更實用。

精華 FAQ

  • 警方今年前8個月錄得8443次洗錢案調查，較2023年高1倍多；同期有4266人因涉洗黑錢被捕，顯示案件與執法壓力都明顯上升。

  • 警方指出，網上開戶、深偽技術、電子支付平台、快速支付系統及虛擬貨幣都被犯罪集團利用，並藉跨境監管差異轉移資金，令追查和攔截更困難。

  • 警方與律政司自2023年7月起加快簡單傀儡戶口案件檢控，並視案情向法庭申請加刑；同時擴大FINEST平台分享個人戶口數據，並與國際機構交換情報。

香港 虛擬貨幣 洗錢

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