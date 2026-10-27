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香港外傭典當約占當舖每月生意額3成 8成最終被贖回

香港新聞組／香港27日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要

文章摘要整理：

香港接連傳出外傭涉盜竊案，帶動外傭典當惹關注，業界稱相關生意約占當舖3成且多數會贖回，議員則促檢討核實與通報機制。

香港近日接連發生外傭涉嫌盜竊雇主貴重財物事件，有當舖周末更出現疑似外傭排隊典當的情況，引起關注。業界透露，外傭生意約占當舖每月生意額三成，當中八成物品最終會被贖回。香港立法會議員郭芙蓉建議，相關部門檢視當舖核實典當者身分及物品來源的機制，研究加強交易紀錄保存和可疑個案通報安排。

大公報報導，最新一宗案件發生在中環羅便臣道。一名56歲李姓女子25日傍晚報案，指家中約值60萬元（港元，下同，約7.64萬美元）的戒指、頸鏈等首飾不翼而飛，懷疑遭一名37歲菲籍外傭盜取。該外傭已於10月中旬辭職，警方正追緝其下落。

香港截至去年底有逾37.8萬名外籍家庭傭工。記者近日走訪港九新界多間當舖，發現中環有當舖出現人龍，亦有店舖展示非華語廣告。前來典當的物品包括頸鏈、戒指及電話等。

據報導，港九押業商會理事長孔慶森表示，若典當物品價值數千元至1萬元，款式又符合外傭一般購買習慣，當舖通常不會特別懷疑；若金額較高或款式不尋常，便會提高警覺。他指出，顧客典當須提供身分證或護照等證明文件及住址資料，相關資料每日向當區警署匯報。警方亦會提供手表、電話等失物資料供業界核對，如發現物品序號與失物紀錄吻合，當舖會報警處理。

郭芙蓉表示，警方應依法徹查涉嫌盜竊案件，並進一步了解當舖核實典當者身分、金器來源及識別可疑交易的做法，若現行機制存在漏洞，應研究完善相關指引。

報導稱，香港僱傭公會主席陳東風則表示，外傭盜竊雇主財物屬個別操行問題，並不常見。他指出，外傭法定最低工資為每月5220元，一般足以維持基本生活。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒透露，曾有雇主聘用外傭長達10年，並為其丈夫提供住處，惟其後發現夾萬內貴重物品失竊，調查後懷疑涉及外傭及其丈夫。

郭芙蓉提醒，雇主若發現財物失蹤，應盡快報警，並保存財物照片、購買單據、最後見到財物的時間及相關影像紀錄，交由警方跟進，切勿自行強行搜身、搜查外傭個人物品或逼供，以免引發其他法律問題。

精華 FAQ

  • 業界透露，外傭相關典當約占當舖每月生意額3成，其中約8成物品最後會被贖回，顯示不少交易屬短期周轉，而非永久變賣。

  • 顧客典當須提供身分證或護照、住址資料，當舖會每日向警署匯報；警方亦供失物資料比對，若序號吻合便會報警處理。

  • 郭芙蓉建議雇主盡快報警，並保存財物照片、購買單據、最後見到財物時間及相關影像紀錄，交警方跟進，切勿自行搜身或逼供。

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