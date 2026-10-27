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草蜢出道41年 「華語最長壽不變陣組合」破金氏紀錄

記者梅衍儂／綜合報導
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香港殿堂級唱跳天團草蜢出道41年，獲金氏世界紀錄官頒發「華語最長壽不變陣組合」。...
香港殿堂級唱跳天團草蜢出道41年，獲金氏世界紀錄官頒發「華語最長壽不變陣組合」。（記者梅衍儂／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

草蜢在澳門開唱慶祝出道41年，獲頒金氏世界紀錄並邀古天樂助陣；蔡一傑也公開腦手術後病況穩定，最後宣布明年1月攻台北小巨蛋。

香港殿堂級唱跳天團草蜢出道41年，24日起一連兩天在澳門威尼斯人綜藝館舉辦「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會 2026 澳門站」，吸引共2.4萬歌迷嗨爆現場。除了古天樂當壓軸嘉賓，草蜢更當場獲金氏世界紀錄官頒發「華語最長壽不變陣組合」，為三人的傳奇歲月寫下輝煌新頁。

延續香港紅館經典的四面台設計，草蜢在澳門率領12名舞者以「A.E.I.O.U」、「紅唇的吻」等經典快歌開場，連續唱跳18分鐘展現驚人體力。隨後換上粉紅寬版西裝，感性呈獻「我們都是這樣失戀的」等抒情組曲。

容祖兒（右二）擔任草蜢澳門演唱會首日嘉賓。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提...
容祖兒（右二）擔任草蜢澳門演唱會首日嘉賓。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）

草蜢在澳門開唱演出精彩，火花、聲光效果十足。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際...
草蜢在澳門開唱演出精彩，火花、聲光效果十足。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）

蔡一傑穿上蓬蓬裙，帶來「及時行樂」一曲。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供...
蔡一傑穿上蓬蓬裙，帶來「及時行樂」一曲。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）

蔡一傑穿著裙裝登台獨唱「失樂園」，感性分享腦癌開刀後的心境：「今天是我做了腦部手術後整整兩年，我很好，病況很穩定，不用擔心。」他透露靠著跑步、游泳鍛鍊，甚至開玩笑說自己「練得很大隻」。蔡一傑坦言：「這段時間我都會吃飯、逛街，開心去哪裡就哪裡，逛市場也好，吃飯也好，我遇到很多朋友、遇到很多溫暖。」他說大家都會跟他說加油、問候他，「我也盡量做點自己開心的事，自己安安靜靜畫畫啦，或是自己煮東西吃」。

他說自己很矛盾，因為做了這些事但好像又不是真正開心，「有什麼是令我最開心？就是現在，我在台上是最開心，因為有你們的陪伴，所以我是最開心、最享受，很謝謝大家，快樂不是那麼容易，所以我希望大家如果有快樂要捉緊它」，隨後他帶來「及時行樂」一曲，又秒換背心大秀爆肌好身材，化身DJ帶來電音歌曲「老的辣」與「忘情森巴舞」，帶領全場萬人嗨玩波浪舞，氣氛宛如大型夜店。

蘇志威氣勢炸裂。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）
蘇志威氣勢炸裂。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）

草蜢又唱又跳三個多小時，體力驚人。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）
草蜢又唱又跳三個多小時，體力驚人。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）

草蜢獲得金氏世界紀錄「華語最長壽不變陣組合」，古天樂（右）擔任演唱會嘉賓和頒獎人...
草蜢獲得金氏世界紀錄「華語最長壽不變陣組合」，古天樂（右）擔任演唱會嘉賓和頒獎人。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）

最高潮是男神古天樂戴著墨鏡、身穿大地色西裝帥氣驚喜降臨，被蔡一傑現場吐槽：「你到底看不看得清楚路啊？」蔡一智更爆料古天樂剛出道、皮膚還很白時，就曾擔任過草蜢「原諒我是我」MV男主角；蘇志威回憶1999年合作港劇「刑事偵緝檔案 IV」時兩人天天相處的情誼。當草蜢拱古天樂未來一起來開演唱會時，古天樂用招牌低音砲笑答：「要跳死我啊！」隨後四人同台合唱「原諒我是我」，掀起爆棚尖叫聲。

演唱已故恩師梅艷芳的經典曲目「愛將」前，草蜢三人感性望向天空。蔡一智懷念表示：「40年前就是因為阿梅帶著我們來到澳門，今晚她一定也在現場！」草蜢強調會秉持師父的精神持續回饋社會。

草蜢也宣布下一步將襲捲台灣，演唱會明年1月 16、17日要登上台北小巨蛋，門票於11月6日上午11時在KKTIX開賣。

蔡一智勁歌熱舞不間斷。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）
蔡一智勁歌熱舞不間斷。（圖／Lam & Lamb、寬魚國際提供）

精華 FAQ

  • 草蜢出道41年獲金氏世界紀錄認證為「華語最長壽不變陣組合」，澳門場更吸引2.4萬人到場，並以經典歌單與四面台設計重現招牌魅力。

  • 古天樂以壓軸嘉賓身分驚喜登場，和草蜢同台合唱「原諒我是我」，還被拱未來一起開唱，現場氣氛因此衝上最高潮。

  • 蔡一傑透露腦部手術已滿2年，病況穩定，平時靠跑步、游泳和畫畫調整心情；他也說自己在台上最開心，因為有歌迷陪伴。

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