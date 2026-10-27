香港議員豪花公帑120萬美元發獎金 港府擬禁超過助理薪15%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 香港上屆30名卸任議員向助理發放共940萬元獎金引發爭議，立法會擬新指引限制各類花紅總額不得超過薪酬15%。

香港 上屆30名卸任議員「豪花」940萬元（港元，下同，約120萬美元）公帑向助理派獎金惹議，據知，立法會將有新指引，日後議員不論以任何名目向議助「發獎金」，總額都不得高於所得薪酬的15%。消息指，新指引擬於明年初生效。

香港01報導，其中選委界前議員馬逢國向捲入與女童性交案的助理施駿興，發放高達26.4萬元，相當於半年薪酬的巨額獎金，遭質疑為「慷他人之慨」。政圈耳語，認為損害議會形象。

據悉，立法會擬收緊議助的獎金發放機制。日後議員不論以任何名目，向議助「派錢」，如花紅、約滿酬金、獎金等，總額都不得高於其薪金的15%，與現時議員約滿酬金機制「看齊」。倘不符規定者，立法會秘書處有權拒絕批核款項；不過，最終細節及推行時間，尚待「拍板」。

立法會去年底換屆，有40名議員不競逐連任，逾百名助理需另謀高就。當中，30名不連任議員，合共向157名議助發放約940萬元獎金或花紅。馬逢國當時向傳媒解釋，該筆獎金為對施駿興數年工資過低的「補償」。

據報導，行會成員、前立法會議員湯家驊批評做法如同「慷他人之慨」；實政圓桌前立法會議員田北辰對做法感到奇怪；前立法會議員江玉歡認為，此舉或會令公眾產生錯覺，誤以為營運津貼必須在任期屆滿前全數用盡。

立法會主席李慧琼出馬「解畫」，稱完全理解社會對議員使用公帑的意見，議員們亦明白市民對審慎使用公帑的要求。立法會會一如既往，持續優化工作方式方法及機制。