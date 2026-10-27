香港特首：未來5年體育資源增2成 讓運動員無後顧之憂追夢

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI摘要 文章摘要整理： 李家超出席嘉許禮，表揚港隊亞運創佳績，並宣布未來5年體育資源將累計增2成，讓運動員可專心追夢。

香港 特區政府與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，26日向港隊運動員頒發嘉許狀，感謝教練及醫療團隊的支持。特首李家超表示，港隊今屆亞運 取得歷史佳績，令他深感自豪，港府 未來五年投放於體育發展的資源預計將累計增加兩成，讓運動員無後顧之憂地追夢。

文匯報報導，李家超、中央政府駐港聯絡辦副主任孫尚武、政務司司長陳國基及文化體育及旅遊局局長羅淑佩等出席嘉許禮。

港隊今屆亞運共取得11金、19銀、24銅，合共54面獎牌，金牌數及總獎牌數均創歷屆新高，獎牌榜排名第9，亦是香港歷來最佳成績。李家超指出，港隊締造多項歷史，包括網球首奪男單金牌、男子七人欖球實現三連冠，以及壁球包攬混雙金銀牌，賽艇及風帆項目亦有豐收。

他表示，運動員即使帶傷作戰或身處劣勢，仍然奮戰到底，充分展現香港精神，而「00後」新秀亦逐漸冒起，體現體育精神薪火相傳。他並感謝香港體育學院、港協暨奧委會、各體育總會、教練及醫療團隊的支援，以及香港賽馬會透過獎勵計劃向運動員頒發獎金。

據報導，李家超表示，港府2026至2027年度投放於體育發展的資源約81億元（港元，下同，約10.32億美元），較10年前增加近七成，其中約10億元撥予體育學院，支持運動員訓練、資助及運動科學服務。港府亦將推出培訓計畫，協助退役運動員發展事業。

嘉許禮上，賽艇金牌得主趙顯臻分享多年訓練的艱辛，感謝教練吳紀寧一路陪伴，終於在今屆亞運摘金。空手道個人形銀牌得主劉慕裳則表示，自2018年亞運以來，自己在多項賽事不斷突破，從亞洲冠軍到世界冠軍，對自身實力更有信心，並期望未來再創佳績。