142家重點企業落戶香港 料創2.7萬職位

AI摘要 文章摘要整理： 香港重點企業引進計畫成效突出，首六批投資與招聘均超標，連同第七批共142家企業落戶，未來數年料帶來840億元投資及2.7萬職位。

港府 重點企業引進計畫成效顯著，財政司司長陳茂波25日表示，截至9月底，首六批重點企業實際投資已達283億元（港幣，下同，約36億美元），聘用人數超過1萬300人，分別較預期目標高出三成和三成四，連同第七批18家新企業，累計142家重點企業落戶香港 ，預計未來數年可帶來約840億元投資，創造約2.7萬個職位，有力推動香港國際創新科技中心建設。

文匯報報導，自2023年開始到今年4月，引進重點企業辦公室共有124間企業，涵蓋生命健康、AI與數據科學、金融科技、先進製造與新能源、商用服務機械人及外科醫療設備等，包括科大訊飛、稀宇科技、晶片設計企業海光信息、上海峰飛航空科技、天齊鋰業與騰訊雲/光子工作室、數字王國；出行平台滴滴、社交平台小紅書、二手消費平台轉轉、文創企業阜博集團，以及頂尖藥企如中國藥企恒瑞醫藥、美國藥廠輝瑞、英國葛蘭素史克、瑞士羅氏及德國默克等。

陳茂波25日在網誌中介紹了首六批重點企業在港運作情況。他表示，首六批企業使用的商業及工業樓面面積達283萬平方呎，較去年3月增加超過五成，反映投資落地帶來的實際空間需求。近日，港府建議向新田科技城有限公司注入100億元起始資金，加快土地平整和首階段產業設施建設，為更多科研和產業項目創造發展條件。

在前六批企業中，約七成在港設立全球或區域總部，近九成設立研發中心，帶來資金和就業機會，更有決策、研發和業務統籌等功能，這些高增值環節在港集聚，是將企業投資轉化為香港長遠競爭力的關鍵。連同第七批重點企業，目前累計已有142家重點企業落戶或擴展在港業務，預計未來數年帶來約840億元投資，創造約2.7萬個職位。

引進辦日前舉行「重點企業簽署儀式」，第七批共18家重點企業在香港設立或擴展業務。