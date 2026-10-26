香港蘇富比晚間拍賣 成交7.38億元創近3年新高

香港蘇富比展示頂尖拍賣品，圖為雷諾阿「泛舟（划船的少女）」。（ 中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 蘇富比香港現當代晚間拍賣連同藤田嗣治專拍合計成交7.38億元，創2023年以來新高，且資金明顯集中於奈良美智、草間彌生等頭部作品。

9月底持續至10月的香港 秋拍現當代藝術板塊陸續收官，佳士得、蘇富比、富藝斯三大國際拍賣 行交出全季成績單。蘇富比「現當代晚間拍賣」一向為香港市場槌出首個數字。今年開拍前一小時，該行加入一場「藤田圖鑒：劉易斯珍藏」專拍並實現百分之百成交，當晚兩場合計成交7.38億元（港幣，下同，約9410萬美元）創2023年該行秋拍以來最高。

文匯報報導，蘇富比本季夜場的核心焦點是藤田嗣治的專場拍賣──「藤田圖鑒：劉易斯珍藏」，這是蘇富比在亞洲舉辦的首場單一藝術家專場。專拍依託的是劉易斯家族近30年對該位藝術家作品的系統收藏，15件藤田的畫作，以學術敘事與藏家故事為線索組織選件，1小時之內實現100%成交，共計成交額6722.4萬元，其中80%拍品以大幅超越拍前估價的槌價易手。其中最高價者，是藤田嗣治創作於1949年的「夢境（致敬拉封丹）」，該作以2652萬元成交，超低估價四倍以上。

該場專拍與稍後舉槌的「現當代晚間拍賣」，兩場合計成交7.38億元，拍行數據顯示，較今年3月春拍的成績增長35%。然而若分拆來看，「藤田圖鑒：劉易斯珍藏」專拍貢獻出的近6800萬元成交額，已占晚拍成績10%，且以100%「白手套」成績，將整晚的總成交率由88.5%提高至91%。

「現當代藝術晚間拍賣」共有52件作品上拍，拍品成交率88%，成交總額6.7133億元。就成交結構來看，一向作為高端藝術品交易市場指標的蘇富比夜場，今場資金表現出集中流向頭部選件的趨勢。

現場奈良美智「現在」以7166萬元成交領銜，繼而奈良美智另一作品「冰島的板條箱房間/繪畫室」以6190萬元成交價居次。於拍前上月辭世的藝術家草間彌生「南瓜（TWPOT）」以6068萬元占第三價格位置，這三件合計總價約1.94億元。同場趙無極藍色畫作「藍色夜航」5275萬元成交，歐洲印象派古典大師雷諾瓦的「風景與人物」5214萬元成交，近年各大拍場大火的夏卡爾「農村戀人」以4970萬元成交價格易手。

不難計算出，上述的夜場「Top 6」拍件，合計成交價格在夜場總成交額中占比已過半，換句話說，夜拍全場近6.8億港幣資金中，逾一半被這六件畫作吸引，而前三高價拍品，更是吸收掉將近三分之一的資金。