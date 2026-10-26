天王威肯香港啟德開唱 「神級採樣」王菲名曲點燃全場

AI摘要 文章摘要整理： 威肯在啟德體育園舉行香港站巡演，首場吸引逾4萬人，並於安可首唱新歌Hong Kong，巧妙採樣王菲經典季候風，掀起熱議。

加拿大葛萊美 流行天王威肯(The Weeknd)日前於全新落成的啟德體育園主場館，展開一連四場的「After Hours Til Dawn Tour」香港 站巡迴演唱會。作為園區啟用後迎來的首位國際殿堂級巨星，25日晚的首場演出吸引了超過4萬名海內外樂迷湧入。

綜合港媒報導，在長達兩小時的視聽盛宴中，威肯不僅帶來多首全球大熱金曲，更在安可階段投下震撼彈，全球首唱專為這座城市創作的全新單曲「Hong Kong」，更無預告「神級採樣」華語天后王菲 的粵語經典，瞬間點燃全場狂熱，掀起全港媒體與社群的現象級討論。

這場令全城期盼已久的國際盛事，舞台規格全面升級。當樂迷以為演出接近尾聲時，舞台上的巨型屏幕突然打出巨大的霓虹「Hong Kong」字樣。隨後，現場重低音節奏響起，隱約夾雜著華語樂壇天后王菲在1993年推出的空靈粵語歌聲。威肯隨即登台，破天荒首度公開演唱融入濃厚香港本土情懷的未發行新曲。

現場樂迷旋即辨認出，這首新歌完美無縫地將王菲經典名作「季候風」的幽怨聲線，編織進他標誌性的Dark R&B與迷幻電子節奏中。當王菲淒美的原音粵語在啟德主場館上空迴盪，搭配舞台上充滿王家衛港式電影美學、充滿幽藍霓虹調性的實地取景MV時，跨越時空的音樂碰撞讓全場4萬人陷入瘋狂，驚呼與掌聲直衝雲霄。

事實上，威肯熱愛東方潮流與香港電影文化早已不是秘密。潮流媒體指出，他在開唱前夕便低調現身香港街頭，更被拍到與香港影帝梁朝偉及劉嘉玲夫婦驚喜同框共進晚餐。隨後，他在社交平台發布三人合照時，便刻意選用了梁朝偉與王菲主演的影史經典「重慶森林」插曲「夢中人」作為背景音樂，種種細節顯示他早已為這場「香港限定」的致敬大秀鋪墊已久。

香港各大媒體紛紛給予這場演出極高評價，盛讚這首驚喜新歌是巨星「送給香港的一封神級情書」。不少本地資深樂評人接受訪問時感嘆，威肯作為當今全球串流收聽率最高的歌手之一，能將30年前的粵語流行音樂黃金篇章以如此前衛的方式重新詮釋，不僅展現了他卓越的音樂審美，更成功將香港流行文化史再次推向國際視野。