萬聖節、演唱會雙重夾擊… 新皇崗開通才半個月 深夜竟塞爆

新皇崗口岸啟用僅半個月，25日凌晨因香港萬聖節活動及大型演唱會散場，再次迎來出入境高峰。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 新皇崗口岸啟用僅半個月，受香港萬聖節活動與大型演唱會帶動，大批北上旅客深夜湧入，導致周邊道路與跨境巴士大塞車。

新皇崗口岸啟用僅半個月，25日凌晨因香港萬聖節 活動及大型演唱會散場，湧現大批北上旅客，導致新田公路及新深路嚴重塞車，跨境巴士車程由35分鐘延長至90分鐘，部分旅客等車逾一小時。業界憂慮年底節慶活動接踵而至，恐重演2024年元旦大批旅客滯留的情況。

綜合明報、香港01、文匯報等媒體報導，加拿大 歌手威肯（The Weeknd）24日及25日一連兩天在啟德主場館舉行演唱會，加上香港多區提前舉辦萬聖節變裝派對，大批內地遊客深夜集中離境，令通往新皇崗口岸的道路不勝負荷。

24日深夜至25日凌晨，旺角、太子及啟德多個跨境巴士站出現排隊人龍，部分身穿萬聖節服飾的遊客等候近一小時仍未能上車。旺角部分站點一度有近400人排隊。

香港入境處數據顯示，24日皇崗口岸錄得6萬6789人次出境，其中1萬6443人次為內地旅客，較前一個周六增加逾四成。25日凌晨零時至2時，共有1萬4760人次經皇崗口岸北上，較過往同期激增212%。

車流方面，凌晨首兩小時約有1200輛車前往口岸，為一般周末的兩倍。大量私家車及的士湧入新深路，口岸車輛緩衝區擠滿等候過關車輛。政府表示，凌晨零時30分高峰期間，私家車由進入緩衝區至完成過關，約需45至50分鐘；旅客離境大堂輪候時間則約5至10分鐘。

香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基表示，24日晚約11時45分，新田公路北行開始擠塞，車龍長達約一公里。由於大量車輛占用道路，跨境巴士難以駛入公共運輸專用車道，導致行車時間大幅增加，塞車情況直到凌晨2時才逐漸緩解。

他指出，公司已將跨境巴士班次由每15分鐘加密至每5分鐘一班，但道路堵塞令巴士難以及時折返。他估計，跨境私家車大量增加是塞車原因之一，並關注涉嫌非法載客的「白牌車」加重道路負荷。

蔡順基建議，當局在新田公路設置真正的巴士專線，每晚11時至翌晨3時供跨境巴士使用，並研究延長至大欖隧道出口附近，同時加強打擊非法載客。

港粵直通巴士協會副理事長張劍平指出，新口岸內部空間雖然擴大，但周邊道路承載能力未同步提升，建議大型活動期間考慮臨時延長深圳灣口岸服務時間，以分流北上旅客。

政務司司長陳國基25日視察口岸後表示，已指示提前開放檢查櫃枱及車道，並要求協調營辦商預留車輛和人手。