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試鏡被要求脫褲...香港TVB前主播譚詩雅揭演藝圈潛規則

香港新聞組／香港25日電
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譚詩雅曾是TVB新聞主播，今年3月正式宣布離職。（取材自Instagram）
譚詩雅曾是TVB新聞主播，今年3月正式宣布離職。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

前TVB新聞主播譚詩雅揭露昔日試鏡時遭娛樂公司高層逼談潛規則，甚至提出除褲等侮辱要求，拒絕後一度在街頭崩潰痛哭，事後公開發聲獲網民支持。

繼女星袁澧林公開曾遭遇性騷擾的經歷後，前TVB新聞主播譚詩雅也在社交平台發文揭露娛樂公司黑幕。她自爆大學畢業初出茅廬時險遭演藝圈「潛規則」，試鏡時娛樂公司高層甚至提出「除褲」等不合理要求，雖然她直接拒絕，事後難過在街頭崩潰痛哭。

香港01報導，甜美的譚詩雅憑專業形象深得觀眾喜愛，今年3月離開電視台，後續動向掀起關注。她在長文中沉痛回憶，當年她懷抱滿腔熱誠到處試鏡爭取幕前機會，豈料前往一間「所謂娛樂公司」洽D時，竟遭遇高層露骨且侮辱性的言語騷擾，令她深感屈辱。該名娛樂公司高層在會面時態度肆無忌憚，竟單刀直入表明，若想在電影中「擔正」做女主角，交換條件就是必須接受「潛規則」。對方言辭極度露骨，除直接提出「除褲」等荒謬要求，更明言「有沒有機會看妳肯不肯付出」。

更過分的是，該高層為了逼她就範，竟狠揭她過往的感情創傷作為突破口，大言不慚地聲稱「你被男人騙過就會知道跟哪一個在一起都一樣」，甚至搬出某位圈中知名女星作例證，企圖扭曲她的價值觀與是非觀。

面對眼前不堪的侮辱與底線考驗，譚詩雅毫不妥協並當場斷言拒絕。該名高層見利誘不成，隨即變臉出言恐嚇：「今天你走出這個門口就不會再找你了啦！」轉身離開公司後，譚詩雅情緒徹底崩潰，一踏出大門便忍不住在街頭痛哭失聲，一路邊哭邊登上巴士，並致電好友無奈哭訴「為什麼要這樣」。她當時心痛地警醒自己：「我好想做到我想做的事，但我不想成為一個自己都討厭的人。」

事隔多年，譚詩雅坦言因近期的社會討論，令這段痛苦回憶再次湧上心頭，形容這是當年社會給她上過的殘酷一課。她在文末堅定寫道：「任何行業的女性都不應該這樣被對待，除了難過，還有憤怒。不想提起但是不能沉默了。」她挺身揭發娛樂圈潛規則的暗黑內幕，獲大批網民一致讚賞其堅守原則與勇敢發聲的正直態度，紛紛留言力撐她為女性樹立了良好榜樣。

精華 FAQ

  • 她表示因近期社會討論再度勾起痛苦回憶，才決定把多年來壓在心底的遭遇說出來，強調不能再沉默，也想提醒女性不應被如此對待。

  • 對方不但直言想演女主角就要接受潛規則，還提出「除褲」等露骨要求，並以言語羞辱、威嚇與扭曲價值觀，企圖逼她就範。

  • 她當場堅決拒絕，離開公司後在街頭崩潰大哭，事後坦言不想為了機會失去原則。文章提到她的勇敢發聲獲大批網民讚賞與支持。

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