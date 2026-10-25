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北上港人成肥羊 深圳詐團專偷信用卡猛刷 至少60宗 33人被逮

香港新聞組／香港25日電
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AI摘要

文章摘要整理：

深港警方聯手破獲跨境信用卡詐騙集團，拘捕33人，涉最少60宗盜刷案及逾180萬元損失，主犯利用深港兩地差異迅速套現。

隨著香港與內地跨境消費日益普及，信用卡被盜情況亦日漸猖獗。香港警方及內地公安鎖定一個有組織的跨境信用卡詐騙集團，專以到深圳熱門旅遊地點或娛樂場所消費的香港市民為目標，在盜取他們的信用卡後，利用兩地司法管轄、法制及時間差異，迅速帶回香港到不同商店刷卡購買高價手機，再轉售圖利。

文匯報、大公報報導，東九龍總區科技及財富罪案組與深圳市公安局經情報交流後，於過去兩個多月分別展開連串執法行動，成功瓦解該個詐騙集團，共拘捕33人。該集團最少涉及60宗盜用信用卡詐騙案，涉款逾180萬元（港幣，下同，約22.9萬美元），當中香港警方拘捕的16人當中，11人已被落案起訴。

被捕的33人，其中16人（11男5女）包括8名內地人在香港落網。他們年齡介乎17歲至45歲，其中2人是集團骨幹、13人是「卡手」、1人為二手電話回收店職員。該16人涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及處理贓物等罪名，其中11人已被起訴相關罪名及在觀塘裁判法院提堂，其餘5人獲准保釋候查，11月下旬再向警方報到。

在內地落網的17人（11男6女），全部是內地居民，年齡介乎36歲至56歲，包括集團主腦、按摩技師、「扒手」及內地娛樂場所的「內應」，他們分涉盜竊及處理贓物等罪名。

香港警務處東九龍總區刑事部警司曾俊傑、東九龍總區科技及財富罪案組總督察馮志達及高級督察周嘉潤昨日表示，香港警方自今年4月起接獲多名市民報案，指其信用卡遭盜竊及被在商店購買高價手機。

調查發現，全部報案人的共通點均在案發前到過深圳的熱門旅遊地點或娛樂場所消費。他們沒有檢查隨身財物，直至銀行通報信用卡有異常大額購物紀錄才發現信用卡被偷及被盜用，涉及的相關案件多達60宗，個別報案人最高損失逾11萬元。

該集團分三層架構運作，第一層由主腦負責招募「卡手」及聯繫「扒手」集團；第二層由骨幹成員及「監工」，負責與「扒手」交收所盜信用卡，以及往返深港兩地交給「卡手」和監察「卡手」刷卡購物情況；第三層是內地及本地「卡手」，他們會帶同被盜信用卡到香港各區商店購買高價電話，再到指定的一間二手電話回收店套現，並將贓款帶回深圳。

精華 FAQ

  • 集團先在深圳熱門旅遊地點或娛樂場所偷取港人信用卡，再迅速帶回香港，到不同商店刷卡購買高價手機，最後轉售或交回指定回收店套現圖利。

  • 香港警方與深圳公安過去兩個多月聯手執法，共拘捕33人，案件最少涉及60宗信用卡盜用詐騙案，總損失超過180萬元。

  • 集團分三層運作，包括主腦、骨幹和卡手，另有扒手及內應配合。香港拘捕的16人中，11人已被落案起訴並在觀塘裁判法院提堂。

香港 詐騙集團

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