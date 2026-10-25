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內地網紅聲稱可安排代母赴港產子 衞生署交執法部門跟進

香港新聞組／香港25日電
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AI摘要

文章摘要整理：

一名內地網紅被指疑在港經營代母生意並宣傳可助嬰兒取得香港身分，衛生署指商業代母及相關廣告屬違法，已轉介執法部門跟進。

有內地網紅懷疑在港開設公司經營代母生意，聲稱可安排代母赴港產子，以獲得香港身分。媒體通過其社交平台發現，其公司內容已全部刪除，只留下公司介紹，聲稱「為LGBTQ+ 群體提供安全合法的IVF服務」。

大公報報導，衛生署24日表示，根據《人類生殖科技條例》，香港禁制屬商業性質的代母安排，以及分發有關的廣告，目前該案件已由人類生殖科技管理局轉介執法部門跟進。該網紅接受傳媒查詢時表示，無在香港安排代孕，又指在香港的生意合規。

有報導稱，該網紅不時在社交平台宣傳代孕生意，多個帖文稱可協助新生嬰兒取得香港身分。根據台灣傳媒報導，該名內地網紅及澳洲籍男子以觀光名義到當地，曾在網上招攬代理孕母業務，相關影片內容已構成醫療廣告，違反當地法例有關醫療廣告的規定，二人已被罰款及驅逐出境。

該名內地網紅疑似在港開設公司經營代母生意，記者在社交平台搜索，發現其帳戶主頁有香港電話鏈接，可直接傳送至一間公司WhatsApp帳戶的主頁，主頁介紹聲稱「為LGBTQ+ 群體提供試管嬰兒和代孕服務（IVF and surrogacy services）」等的宣傳字眼。該WhatsApp帳戶主頁可連接公司網站，網站內容已全部刪除，只介紹是一間2018年成立的美國公司，為 LGBTQ+ 群體提供安全合法的IVF服務。

衛生署回覆媒體查詢表示，在香港，為不育夫婦提供生殖科技程序（包括代母安排）受《人類生殖科技條例》（香港法例第561章）所規管。人類生殖科技管理局是根據《條例》成立的法定機構，以規管進行生殖科技程序、涉及生殖科技程序中已使用或準備使用的配子或胚胎的處理方式等。《條例》第17條禁制屬商業性質的代母安排，以及分發有關的廣告。衛生署表示，已將案件轉介人類生殖科技管理局。管理局在尋求法律意見後，已將案件轉介執法部門跟進。

立法會議員林哲玄表示，香港沒有合法的代母安排。任何女士到香港產子，在出生證明上，她就是嬰兒的母親。

精華 FAQ

  • 報導指該名內地網紅疑似在港開設公司，透過社交平台宣傳代母及IVF服務，內容甚至提及可協助嬰兒取得香港身分，涉及商業性質代母安排。

  • 衛生署表示，根據《人類生殖科技條例》，香港禁止屬商業性質的代母安排，也禁止分發相關廣告；任何生殖科技程序及配子、胚胎處理均受法例規管。

  • 衛生署已將案件轉介人類生殖科技管理局，管理局在尋求法律意見後，再把個案轉介執法部門跟進，顯示事件已進入調查處理階段。

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