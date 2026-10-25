香港蘭桂坊「萬聖月」 變裝派對封路擠爆

香港中環蘭桂坊萬聖節活動24日展開。德己立街至榮華里一帶設有以「今昔蛻變」為題的43米大型塗畫，入夜後石牆及路面配合萬聖節主題光影。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 距離萬聖節尚有1周，香港多區舉辦「萬聖月」活動，蘭桂坊與尖東派對吸引大量市民及遊客參與，現場一度封路管制，人潮與消費氣氛同樣高漲。

距離萬聖節 剩一周，旅發局今年首辦「萬聖月」，各區辦街頭變裝派對，炒熱氣氛。中環蘭桂坊24日夜連續第二個周六舉辦「怪物巡禮夜變裝派對」，吸引不少人參與，蘭桂坊主道路水洩不通，場面熱鬧，現場更需要警員封路管制人流；尖東麼地道花園連續3個周六舉行「TST East Halloween Beats」節慶活動，以「電影狂想曲」為主題，於下午4至6時舉行「萬聖節親子 嘉年華」，24日不少市民一家大小「扮鬼扮馬」。

綜合明報、香港 01報導，尖東節慶活動，有人將白色衣物塗滿紅色「血跡」，「張牙舞爪」與小朋友合照，亦有人扮演肌肉版蒙娜麗莎，與小朋友舉「V」拍照。晚上7至10時，現場舉行「Cosplay DJ派對」，由DJ打碟，吸引大批市民圍觀。

據報導，有市民說，蘭桂坊人潮之多，遠超出預期，要「兜一個好大圈才能到達」，約等候一至兩小時才進入蘭桂坊。另外，有商戶表示，蘭桂坊今年提前舉辦慶祝活動有助增加人流及生意。

報導稱，打扮成護士的Ranie去年亦有到蘭桂坊慶祝萬聖節，因擔憂今年正日或會非常多人，所以提前到蘭桂坊感受節日氣氛。她24日晚約7時到場，認為氣氛不錯，預計今年或會更多人。

報導引述同樣提早過萬聖節的Bell表示，「下個禮拜有考試，所以這個禮拜先來」。她又說今年節日正日不會再來，「因為正日應該好多人，不想排太久」。至於今日是否比往年更多人？Bell認為沒有，「每年萬聖節都非常熱鬧」。

報導指，有爸爸帶小朋友到場感受節日氣氛。廖先生表示，早前與小朋友到另一派對場地尖東麼地道花園玩，至晚上9時再帶女兒到蘭桂坊。他又說，蘭桂坊人潮遠超預期，「都開始封路，要兜一個好大圈先可以到」，約等候一至兩小時才進入蘭桂坊。

報導說，蘭桂坊附近食肆十八座員工蔡女士表示，今晚6時起人流開始變多，生意及人流較去年同期更旺，估計因今日蘭桂坊有表演，吸引不少旅客及市民慕名而來，又預計今日商鋪生意額多1萬至2萬元。另一商家Kingsley同樣表示，今年因有活動，「生意比起往年旺，幾個weekend都比較忙」。