投毒流浪貓貓糧 港男涉殘酷對待動物被捕
深水埗石硤尾公園流浪貓糧疑遭人混入毒餌，義工裝設鏡頭監察後，拍得34歲男子深夜加料，警方其後拘捕並檢走老鼠藥及生果刀。
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深水埗石硤尾公園流浪貓糧疑遭人混入毒餌，義工裝設鏡頭監察後，拍得34歲男子深夜加料，警方其後拘捕並檢走老鼠藥及生果刀。
自8月中起，有動保組織發現深水埗石硤尾公園貓義工所放置的貓糧與飲用水，驚現黑色汙泥狀物體及懷疑老鼠藥，懷疑有人企圖毒害流浪貓。組織及義工連月部署自設閉路電視鏡頭，捕捉到34歲何姓跑步男經常於深夜時分在糧兜「加料」。
綜合香港01、明報報導，24日凌晨，他們再透過「天眼」發現該名男子正在兩個糧兜「加料」，及時將其截停及報警，有人一度稱：「不想你們（貓和義工）弄髒這個地方。」、「我覺得貓不會吃。」警方在該名34歲何姓男子身上，檢獲老鼠藥及一把14厘米長的生果刀，以涉嫌「殘酷對待動物」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕。
警方昨凌晨3時許接獲一名女子報案，指有人在石硤尾公園近網球場的花槽疑將毒餌混入貓糧。警員到場調查後，在涉事男子身上搜獲一包懷疑老鼠藥及一柄長約14厘米生果刀，將他拘捕。
據了解，有市民經常在公園擺放膠兜盛載貓糧與飲用水餵流浪貓，8月開始貓糧被混入黑色懷疑毒餌，有義工遂於花槽放置攝錄鏡頭，加強留意可疑人等。網上流傳一則經剪輯片段顯示，有義工在公園監視放毒可疑人，一名男子走進花槽，從衣袋取出物品整理，其後蹲下，其間曾亮起電筒；男子其後遭多人截停查問，及後有警員到場搜查該男，將他帶上警車。
自8月中起，動保組織發現石硤尾公園的貓糧和飲用水出現黑色汙泥狀物體及疑似老鼠藥，懷疑有人蓄意毒害流浪貓，因而展開監察。 組織與義工連月部署自設閉路電視鏡頭，在花槽附近監視可疑人士，最終拍到34歲何姓男子多次於深夜向兩個糧兜「加料」，並即時截停報警。 警方到場後，在該名34歲男子身上搜獲一包懷疑老鼠藥及一把約14厘米長的生果刀，遂以涉嫌「殘酷對待動物」及「藏有攻擊性武器」拘捕他。
精華 FAQ
自8月中起，動保組織發現石硤尾公園的貓糧和飲用水出現黑色汙泥狀物體及疑似老鼠藥，懷疑有人蓄意毒害流浪貓，因而展開監察。
組織與義工連月部署自設閉路電視鏡頭，在花槽附近監視可疑人士，最終拍到34歲何姓男子多次於深夜向兩個糧兜「加料」，並即時截停報警。
警方到場後，在該名34歲男子身上搜獲一包懷疑老鼠藥及一把約14厘米長的生果刀，遂以涉嫌「殘酷對待動物」及「藏有攻擊性武器」拘捕他。
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