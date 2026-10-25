投毒流浪貓貓糧 港男涉殘酷對待動物被捕

AI摘要 文章摘要整理： 深水埗石硤尾公園流浪貓糧疑遭人混入毒餌，義工裝設鏡頭監察後，拍得34歲男子深夜加料，警方其後拘捕並檢走老鼠藥及生果刀。

自8月中起，有動保組織發現深水埗石硤尾公園貓義工所放置的貓糧與飲用水，驚現黑色汙泥狀物體及懷疑老鼠藥，懷疑有人企圖毒害流浪貓。組織及義工連月部署自設閉路電視鏡頭，捕捉到34歲何姓跑步男經常於深夜時分在糧兜「加料」。

綜合香港 01、明報報導，24日凌晨，他們再透過「天眼」發現該名男子正在兩個糧兜「加料」，及時將其截停及報警，有人一度稱：「不想你們（貓和義工）弄髒這個地方。」、「我覺得貓不會吃。」警方在該名34歲何姓男子身上，檢獲老鼠藥及一把14厘米長的生果刀，以涉嫌「殘酷對待動物」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕。

警方昨凌晨3時許接獲一名女子報案，指有人在石硤尾公園近網球場的花槽疑將毒餌混入貓糧。警員到場調查後，在涉事男子身上搜獲一包懷疑老鼠藥及一柄長約14厘米生果刀，將他拘捕。

據了解，有市民經常在公園擺放膠兜盛載貓糧與飲用水餵流浪貓，8月開始貓糧被混入黑色懷疑毒餌，有義工遂於花槽放置攝錄鏡頭，加強留意可疑人等。網上流傳一則經剪輯片段顯示，有義工在公園監視放毒可疑人，一名男子走進花槽，從衣袋取出物品整理，其後蹲下，其間曾亮起電筒；男子其後遭多人截停查問，及後有警員到場搜查該男，將他帶上警車。