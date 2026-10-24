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香港酒吧街蘭桂坊 今夜開始萬聖節狂歡活動

香港特派員李春/即時報導
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萬聖節前夕，香港蘭桂坊上演全新光影藝術及街頭藝術家創作塗畫。（香港政府新聞處）
萬聖節前夕，香港蘭桂坊上演全新光影藝術及街頭藝術家創作塗畫。（香港政府新聞處）

AI摘要

文章摘要整理：

香港蘭桂坊今夜起舉辦萬聖節狂歡，配合首辦的「香港萬聖月」，以巡遊、派對、光影藝術與街頭塗畫吸引市民及觀光客。

香港著名酒吧街蘭桂坊，今（24日）夜舉辦巫師狂歡派對。由此拉開萬聖節狂歡大幕，觀光客可欣賞蘭桂坊全新光影藝術，及香港街頭藝術家創作的塗畫，感受獨特的萬聖節氣氛。

萬聖節在香港一直是重頭節日，香港旅遊發展局今年首度主辦「香港萬聖月」，全城多處推出主題派對與限定體驗，除了海洋公園和迪士尼樂園萬聖節節目，香港市中心蘭桂坊的活動最吸引觀光客。

在蘭桂坊，晚晚都有街頭巡遊表演有「怪物巡禮」，還設有 DJ 表演、一號蘭桂坊化妝櫃檯以及街頭面部彩繪。今晚星期六夜小高潮，要舉辦巫師狂歡派對，到10月31日萬聖節正日，會有最大型活動「怪物之夜」。

今年萬聖節的蘭桂坊與往年不同，是香港政府的美化蘭桂坊及附近街道計劃，首階段剛剛完成，晚上七時起，觀光客可在美化後的蘭桂坊欣賞全新光影藝術，光影藝術結合創新的投影技術和燈光效果，逢周末晚七點至凌晨二點上演，以德己立街石牆及附近路面為舞台，營造空間與視覺的互動效果。光影藝術片段歷時約三分鐘，首映主題為萬聖節，隨後會因應不同節日和活動更換主題，為訪客帶來源源不絕的新鮮感和驚喜。

蘭桂坊協會特別聘請街頭藝術創作團隊「All in One」，在德己立街毗鄰的擋土牆創作大型塗畫。該塗畫以蘭桂坊的「今昔蛻變」為主題，由德己立街一直延伸至榮華里，總長度達四十三公尺，將成為蘭桂坊新興打卡點。

蘭桂坊協會今晚及下周六，要在蘭桂坊舉行萬聖節活動。屆時，香港市民和觀光客可換上創意節日造型，於街區內欣賞光影藝術及塗畫等特色藝術裝置，沉浸在蘭桂坊充滿活力的節慶體驗之中。

精華 FAQ

  • 蘭桂坊今晚先舉辦巫師狂歡派對，作為萬聖節活動的開場，之後還會有街頭巡遊、DJ表演、面部彩繪等節目，營造濃厚節慶氣氛。

  • 香港旅遊發展局今年首度主辦「香港萬聖月」，全城多處推出主題派對和限定體驗；其中蘭桂坊結合巡遊、派對與藝術裝置，成為最吸引觀光客的焦點。

  • 美化後的蘭桂坊加入光影藝術，逢周末晚7點至凌晨2點上演，首映主題為萬聖節；同時街頭藝術團隊創作43公尺長塗畫，成為新興打卡點。

觀光 萬聖節 香港

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