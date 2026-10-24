我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

香港11歲女童遭拍門指罵拍片求救 外婆印傭涉虐兒被捕

香港新聞組／香港24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

香港一名11歲女童被指遭家人言語威嚇與不恰當對待，相關影片在網上流傳後引起關注，警方經社署轉介調查，拘捕2名涉嫌虐兒女子。

社交平台22日流傳一條帖文，內附兩段影片和數張截圖，其中一條影片更疑似從事主第一身視覺偷拍，顯示一名女童被相信是其父親拍檯用粗口指罵：「讀屎片啦你！」另一條片則是女童躲在房中拍片疑向網民求救，其間被一名女子大力拍門，嚇得女童不停哭泣。影片引起網民熱烈討論，擔心女童遭受家庭暴力。警方證實，前日接獲社會福利署轉介，懷疑一名11歲女童遭其家人不恰當對待。人員經調查後，於23日在黃大仙區以涉嫌虐兒罪名拘捕兩名女子。

文匯報報導，據悉，該名女童手腳紅腫，22日已被送往伊利沙伯醫院接受治療，其後再被轉送到香港兒童醫院留院觀察。被捕兩人，分別為61歲本地女子及43歲外籍女子，消息指她們是女童的外祖母和印尼籍女傭。兩人涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被扣查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

有網民前日在社交媒體發帖，並且附上一個Instagram連結，有兩段影片和數張截圖，留言道：「個妹妹好似要人幫手 有冇人識佢」，但該連結未幾已經失效，不過有網民早已「存底」，其後，網上開始瘋傳兩段影片。

在第一條影片中，女童雙眼通紅、慌張躲在房內，壓低聲音對鏡頭輕聲求助：「大家，我需要你哋幫手，我屋企人開始癲……」詎料話音未落，房外突然傳來「嘭、嘭、嘭」拍門聲，並有女子的大叫聲，此時女童臉色大變，慌張拋下一句「好鬼恐怖」，嚇得哭泣結束錄影。

第二條影片應是女童在家中客廳以第一身視覺偷拍，顯示一名戴眼鏡的中年男子，在客廳向女童咆哮，其間數次用力拍打檯面，女童則驚恐地在一旁飲泣。

有網民看畢片段後，第一個反應是「嘩，連個地下都震埋」、「我俾佢阿媽嚇親」，亦有人冷靜思考：「淨係睇片暫時判斷唔到邊個做錯，不過佢阿媽太暴力。」雖然片段未見肢體動武，但言語羞辱、拍枱及大力拍門威嚇均屬於精神與心理層面之家庭暴力範疇，惹來網民強烈呼籲要報警求助。

另有網民其後張貼一張相信是女童已刪除的Ig留言截圖，有人以英文留言問女童為何要入醫院，她回覆因與家人發生衝突（i got into a fight with my fam），故到醫院檢查有否內傷。

精華 FAQ

  • 事件最初由社交平台一則帖文引起，內容附有2段影片和多張截圖，顯示女童疑被家人辱罵及受驚求救，隨後在網上迅速瘋傳。

  • 警方表示，前日接獲社會福利署轉介後展開調查，並於23日在黃大仙區以涉嫌虐兒罪名拘捕2名女子，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

  • 據悉，被捕的61歲本地女子及43歲外籍女子分別是女童的外祖母和印尼籍女傭；女童手腳紅腫，已送往醫院治療，並轉送香港兒童醫院留院觀察。

香港

上一則

花費百萬人民幣的留學生 靠「上門做飯」謀生

下一則

港星伍詠薇曝曾赴宴遭強拉入廁所 抱上洗手台險遭性侵

延伸閱讀

男友虐女童 母用化妝品遮醜 涉案人、社工均被捕

男友虐女童 母用化妝品遮醜 涉案人、社工均被捕
高雄2歲女童墜樓不治、1歲弟身上也有傷…父母涉凌虐收押

高雄2歲女童墜樓不治、1歲弟身上也有傷…父母涉凌虐收押
河濱市父家中擦槍走火 三歲女兒被擊亡

河濱市父家中擦槍走火 三歲女兒被擊亡
聖荷西女童哮喘死亡 父母被控重罪 舅舅涉性侵另一兒童

聖荷西女童哮喘死亡 父母被控重罪 舅舅涉性侵另一兒童

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷