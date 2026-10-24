香港11歲女童遭拍門指罵拍片求救 外婆印傭涉虐兒被捕

AI摘要 文章摘要整理： 香港一名11歲女童被指遭家人言語威嚇與不恰當對待，相關影片在網上流傳後引起關注，警方經社署轉介調查，拘捕2名涉嫌虐兒女子。

社交平台22日流傳一條帖文，內附兩段影片和數張截圖，其中一條影片更疑似從事主第一身視覺偷拍，顯示一名女童被相信是其父親拍檯用粗口指罵：「讀屎片啦你！」另一條片則是女童躲在房中拍片疑向網民求救，其間被一名女子大力拍門，嚇得女童不停哭泣。影片引起網民熱烈討論，擔心女童遭受家庭暴力。警方證實，前日接獲社會福利署轉介，懷疑一名11歲女童遭其家人不恰當對待。人員經調查後，於23日在黃大仙區以涉嫌虐兒罪名拘捕兩名女子。

文匯報報導，據悉，該名女童手腳紅腫，22日已被送往伊利沙伯醫院接受治療，其後再被轉送到香港 兒童醫院留院觀察。被捕兩人，分別為61歲本地女子及43歲外籍女子，消息指她們是女童的外祖母和印尼籍女傭。兩人涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被扣查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

有網民前日在社交媒體發帖，並且附上一個Instagram連結，有兩段影片和數張截圖，留言道：「個妹妹好似要人幫手 有冇人識佢」，但該連結未幾已經失效，不過有網民早已「存底」，其後，網上開始瘋傳兩段影片。

在第一條影片中，女童雙眼通紅、慌張躲在房內，壓低聲音對鏡頭輕聲求助：「大家，我需要你哋幫手，我屋企人開始癲……」詎料話音未落，房外突然傳來「嘭、嘭、嘭」拍門聲，並有女子的大叫聲，此時女童臉色大變，慌張拋下一句「好鬼恐怖」，嚇得哭泣結束錄影。

第二條影片應是女童在家中客廳以第一身視覺偷拍，顯示一名戴眼鏡的中年男子，在客廳向女童咆哮，其間數次用力拍打檯面，女童則驚恐地在一旁飲泣。

有網民看畢片段後，第一個反應是「嘩，連個地下都震埋」、「我俾佢阿媽嚇親」，亦有人冷靜思考：「淨係睇片暫時判斷唔到邊個做錯，不過佢阿媽太暴力。」雖然片段未見肢體動武，但言語羞辱、拍枱及大力拍門威嚇均屬於精神與心理層面之家庭暴力範疇，惹來網民強烈呼籲要報警求助。

另有網民其後張貼一張相信是女童已刪除的Ig留言截圖，有人以英文留言問女童為何要入醫院，她回覆因與家人發生衝突（i got into a fight with my fam），故到醫院檢查有否內傷。