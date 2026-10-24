港星伍詠薇曝曾赴宴遭強拉入廁所 抱上洗手台險遭性侵
伍詠薇在訪談節目中重提多年來一次恐怖遭遇，指自己赴宴時被男子強拉入廁所意圖性侵，幸好靠冷靜反抗脫險，但事件至今仍令她心有餘悸。
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伍詠薇在訪談節目中重提多年來一次恐怖遭遇，指自己赴宴時被男子強拉入廁所意圖性侵，幸好靠冷靜反抗脫險，但事件至今仍令她心有餘悸。
由香港女星伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV訪談節目《九運會客室2》，最新一集請來李彩華任嘉賓，兩人在節目中熱討入行多年經歷的隱形規則，向來直爽敢言的伍姑娘大爆多年前的一段恐怖遭遇。她透露，自己當年受邀參加聚會，卻遭到一名男子強行拉入K房廁所，並意圖不軌，可是在場其他人全場卻冷眼旁觀。
香港經濟日報報導，伍姑娘憶述當年應邀出席一位圈中極具權勢的女名人卡拉OK社交聚會，現場名流雲集，一名男子主動與她搭訕，藉酒意將她強行拉入K房洗手間。事發突然驚魂未定的伍姑娘隨即遭到對方暴力對待，被該男子強行抱上洗手台，並迫不及待揭開自己的皮帶。
面對突如其來的威脅和侵犯，伍姑娘雖處於極度恐慌之中，卻仍保持理智並試圖勸阻對方，並大力推向對方心口，奮力反抗掙脫，成功逃出廁所。
伍姑娘表示，更讓人不寒而栗的是當天在場其他人的反應，全程默不作聲冷眼旁觀，無人搭救令自己陷入險境。
時隔多年，伍詠薇在節目中提及此事仍心有餘悸，坦言事件給自己留下很深的陰影；而李彩華了解事件後以相當震驚。
伍詠薇坦言當時心裡其實極度害怕，因為對方絕非善男信女，幸好她憑著果斷強硬的態度成功打退對方並即時離場。李彩華在旁聽聞經過後亦大感吃驚，大讚伍詠薇當時夠冷靜、夠霸氣，方能及時化險為夷。
她表示當年出席圈中名人聚會時，遭一名男子藉酒意強行拉入K房廁所，並在洗手台上對她作出不軌舉動，整段經過至今仍讓她感到震驚與後怕。 據她憶述，對方把她強抱上洗手台，隨即急於解開自己的皮帶，明顯意圖進一步侵犯。她在極度恐慌下仍設法勸阻並奮力推開對方。 她靠著冷靜和強硬態度，推向對方心口後成功掙脫並離開廁所。她事後坦言事件留下深深陰影，最不安的是當時在場者全程冷眼旁觀。
精華 FAQ
她表示當年出席圈中名人聚會時，遭一名男子藉酒意強行拉入K房廁所，並在洗手台上對她作出不軌舉動，整段經過至今仍讓她感到震驚與後怕。
據她憶述，對方把她強抱上洗手台，隨即急於解開自己的皮帶，明顯意圖進一步侵犯。她在極度恐慌下仍設法勸阻並奮力推開對方。
她靠著冷靜和強硬態度，推向對方心口後成功掙脫並離開廁所。她事後坦言事件留下深深陰影，最不安的是當時在場者全程冷眼旁觀。
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