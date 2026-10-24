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怨191美元機票無飛機餐 港人家庭大鬧日本機場 諷地勤「英文差」

香港新聞組／香港24日電
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日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1500港元機票卻...
日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1500港元機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員。（取材自Threads）

AI摘要

文章摘要整理：

一段在成田機場拍攝的影片顯示，香港家庭因1500港元機票未含飛機餐與地勤爭執，並要求升艙或賠償，事件引發網民熱議。

乘搭的飛機航班是否有提供「飛機餐」，一般視乎機型而定，出發前要看清楚。香港社交平台流傳影片，指日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1500港元（約191美元）機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員，要求升級他們到商務客位，或賠償四個「飛機餐」金額，並要求經理處理。其間他們阻礙櫃位運作，拒絕配合地勤人員指示讓其他乘客進行登機手續，更譏諷地勤人員「英文差」，旋即在網路引起爭議。

香港01報導，有同一航班乘客於Threads發布影片，指他10月18日在成田機場香港航空櫃位排隊進行登機手續時，目擊有一家四口香港家庭，以英文質問地勤人員為何沒有「飛機餐」。樓主說，這家庭「又話要經理個啲啦！之後聽到兩位自己密密斟：話大嗱嗱$1500買單程機票飛機餐都冇？一係就upgrade（升級）我哋去business（商務客位），一係就賠四個飛機餐錢啦」。

從約一分半鐘的影片看到，香港航空櫃位前，一對帶同兩名坐BB車年幼子女的夫婦，正向一名男地勤表達不滿。由於他們的行李占用通道，地勤人員耐心勸說，指示他們先移開行李到一旁處理，讓其他乘客先進行登機手續，惟他們沒有理會。

其中丈夫以英文表示「I don't care（我不在意）. I wait here（我在這裡等候）」，要求地勤人員「You don't touch（不要碰行李）」，否則有弄污或損傷，由對方負責。丈夫要求懂廣東話的職員出來處理，地勤人員回應「No（沒有人懂廣東話）」後，丈夫譏諷「Your English is not good enough（你的英文不夠好），之後在櫃枱前通道遊走等候，直至影片結束。

有網民批評這個家庭行為離譜，「真係肉酸影衰香港人」、「西客」；但亦有網民猜測可能是臨時更改機型導致未能提供「飛機餐」，諒解這個家庭有不滿，惟認為處理手法不智；另有網民讚揚地勤人員耐心冷靜處理。

精華 FAQ

  • 事件發生在日本成田機場的登機櫃位前，涉及香港航空。影片顯示，一家四口香港家庭在辦理手續時，因飛機餐問題與地勤人員起爭執。

  • 他們認為花1500港元買機票卻沒有提供飛機餐，要求航空公司要麼升級他們到商務客位，要麼賠償4份飛機餐的金額，並要求經理出面處理。

  • 他們拒絕配合地勤把行李移開，阻礙其他乘客辦理登機，還嘲諷對方英文差。網民普遍批評行為失禮，但也有人推測可能是機型更改導致無餐。

香港 日本 機票

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