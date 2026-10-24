中國在香港發23.2億美元國債超購3.43倍 分析揭多項原因

AI摘要 文章摘要整理： 中國今年在香港發行的國債持續超購，最新一期155億元人民幣國債認購倍數達3.43倍，反映境外資金看好人民幣資產與香港金融樞紐地位。

中國國債 是今年全球表現最佳債券 產品之一。國家財政部最新在香港 完成面向機構投資者招標發行2026年第五期155億元人民幣（約23.2億美元）國債，獲得投資者歡迎，認購倍數3.43倍。此外，特區政府財庫局局長許正宇表示，香港招商引資工作成效顯著，越來越多企業落戶香港。

大公報報導，最新一批國債共四個年期，分為2年、3年、5年及10年期；2年期40億元（人民幣，下同），發行利率1.24%；3年期50億元，發行利率1.28%；5年期40億元，發行利率1.38%；10年期25億元，發行利率1.67%。

按照財政部公布，2026年在香港分六期，發行840億元人民幣國債，前兩期共計295億元人民幣國債已分別於2月、4月發行。6月份發行的第三期150億元人民幣國債，認購倍數約3.86倍，當時各年期發行利率較高：2年期發行利率1.29%；3年期發行利率1.33%；5年期發行利率1.49%；而10年期發行利率1.80%。

8月份國家財政部再發行150億元人民幣國債，認購倍數4.67倍。2年期發行利率1.27%；3年期發行利率1.30%；5年期發行利率1.43%；15年期及30年期人民幣國債，發行利率分別為1.99%、2.24%。

此外，國家財政部今年5月份在香港發行60億元人民幣綠色主權債券，總認購金額624億元人民幣，是發行金額的10.4倍，反映市場對中國債券的熱度。

境外機構今年對中國國債的興趣可從數據可見一斑。翻查數據，境外機構9月份增持中國國債141.8億元，已經是連續五個月增持，令到持有規模增至近2.04萬億元。

分析指出，法國國債風險升溫，市場對歐債再現危機有所警惕，加上美國財政失控，以及全球主要國家刻意減持美債，降低「美元武器化」的威脅。雖然中國國債發行利率偏低，但人民幣持續攀升，令到資產回報具有相當吸引力。

此外，據文匯報報導，特區政府財庫局局長許正宇23日在一個財富管理大獎頒獎典禮上表示，當前環球投資者正積極尋求多元化的資產配置，香港憑藉「一國兩制」下的獨特優勢、自由開放透明的經濟政策、穩定安全的投資環境，以及跨越市場的聯通優勢，正吸引越來越多超高淨值人士及家族辦公室落戶並在港投資。受惠於資本市場活躍、金融服務業擴張，以及優質寫字樓需求持續增加，寫字樓市場有復甦勢頭，中環市場最新空置率下降至9.9%，充分反映業界對香港金融及財富管理前景的信心。

許正宇指出，香港已躍居全球最大的跨境財富管理中心，根據證監會最新調查，香港於去年管理的資產總值按年漲20%，升至42.2萬億港元（約5.38萬億美元）的歷史高位；淨資金流入更按年急升接近兩倍，達到2.1萬億港元。當局預計，2025至2030年間，香港管理的跨境財富規模將每年平均增長9%，繼續保持全球領先地位，充分反映香港是國際投資者首選的亞洲資產及財富管理樞紐。