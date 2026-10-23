怨1500港元機票沒供飛機餐 港人家庭大鬧日本成田機場

日本成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1500港元機票卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員。（取材自Threads）

AI摘要 文章摘要整理： 一名香港家庭在日本成田機場因不滿1500港元機票未提供飛機餐，要求升級或賠償，並在櫃位前阻礙登機，影片引發網民爭議。

乘搭的飛機航班是否有提供「飛機餐」，一般視乎機型而定，出發前要看清楚。香港 社交平台流傳影片，指日本 成田機場香港航空登機櫃位前，有一家四口香港家庭疑因不滿購買1500港元（約191美元）機票 卻沒有提供「飛機餐」，不斷責罵地勤人員，要求升級他們到商務客位，或賠償四個「飛機餐」金額，並要求經理處理。其間他們阻礙櫃位運作，拒絕配合地勤人員指示讓其他乘客進行登機手續，更譏諷地勤人員「英文差」，旋即在網路引起爭議。

香港01報導，有同一航班乘客於Threads發布影片，指他10月18日在成田機場香港航空櫃位排隊進行登機手續時，目擊有一家四口香港家庭，以英文質問地勤人員為何沒有「飛機餐」。樓主說，這家庭「又話要經理個啲啦！之後聽到兩位自己密密斟：話大嗱嗱$1500買單程機票飛機餐都冇？一係就upgrade（升級）我哋去business（商務客位），一係就賠四個飛機餐錢啦」。

從約一分半鐘的影片看到，香港航空櫃位前，一對帶同兩名坐BB車年幼子女的夫婦，正向一名男地勤表達不滿。由於他們的行李占用通道，地勤人員耐心勸說，指示他們先移開行李到一旁處理，讓其他乘客先進行登機手續，惟他們沒有理會。

其中丈夫以英文表示「I don't care（我不在意）. I wait here（我在這裡等候）」，要求地勤人員「You don't touch（不要碰行李）」，否則有弄污或損傷，由對方負責。丈夫要求懂廣東話的職員出來處理，地勤人員回應「No（沒有人懂廣東話）」後，丈夫譏諷「Your English is not good enough（你的英文不夠好），之後在櫃枱前通道遊走等候，直至影片結束。

有網民批評這個家庭行為離譜，「真係肉酸影衰香港人」、「西客」；但亦有網民猜測可能是臨時更改機型導致未能提供「飛機餐」，諒解這個家庭有不滿，惟認為處理手法不智；另有網民讚揚地勤人員耐心冷靜處理。