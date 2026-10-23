遊香港改觀 內地女平反6大刻板印象 但被1問題氣死

一名來自江西的內地女子近日在小紅書發布影片，講述來香港兩天的真實感受，平反對香港的六大刻板印象。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 來自江西的內地女子赴港兩天後分享感受，認為香港在物價、食物、交通、語言及待客態度上並非外界想像般差，唯獨電話卡與通訊設定問題最惱人。

香港 一向被視為物價貴、地方小，但有來自江西的內地女子於小紅書 發布影片，講述來香港兩天「真實感受」，包括衣、食、住、行及文化消費，為香港「天價消費」、「房間細小」、「歧視 內地人」等六大刻板印象「平反」，直指「我發現自己都已經快要愛上這座城市了」。不過她同時提到因在香港使用電話卡遇到困難「氣得半死」，提醒來香港前必須做好「攻略」，引來香港及內地網民「共鳴」。

綜合香港01報導，該內地女子於小紅書發布影片，講述近日與女兒來香港「真實感受」，包括衣、食、住、行及文化消費，為「天價消費」、「食物質素」、「房間細小」、「交通問題」、「歧視內地人」及「語言溝通」等固有印象逐一「平反」。

1.香港物價貴「天價消費」？

該內地女表示，她的「真實感受」是「（香港）就是比內地貴，但是又沒有說貴到離譜的那種」。她舉例，「像大部分超市的那些生鮮零食，它（香港）的價格都會在我們內地的雙倍以上，但部分情況下在香港購物比在內地購物便宜，「在太古廣場旁邊啊，買了一件風衣，呃一條褲子，然後加一個帽子，總共是6770，折合成人民幣5700，相當於就打了八折」。

2.香港食物質素及安全？

樓主認為香港美食「確實是好吃」，而且給人的感覺就是非常的安心安全踏實，一點也不用擔心說是地溝油或者是預製菜，「因為在香港啊，食品安全大於天」。

3.香港地方、房間細小？

樓主直言「香港的房間是真的小啊」，但應有盡有。她亦提到香港酒店質素問題，「很多人都說，香港1000元以下的酒店都是臭的。我覺得還好。就是我住這個酒店啊，我覺得是沒有什麼異味的。衛生標準基本上可以對標我們內地的漢庭（連鎖酒店）」。

4.香港語言溝通問題？

樓主指出，來香港完全不用擔心出現溝通障礙，「無論是地鐵的工作人員、的士司機、便利店收銀員、餐廳服務生，既會粵語又會普通話，溝通起來真的是毫無障礙」。

5.香港交通問題？

樓主認為香港交通便利，「南昌有直達香港九龍的高鐵，票價500多，四、五個小時就到了，還是挺方便的。香港的地鐵又乾淨又安靜又便宜，基本上一站就是4.9元，折合成人民幣4.14」。

6.香港人歧視內地人？

樓主說，「我發現啊，在香港，他們對說普通話的內地人非常友好。無論你是去購物啊，還是是說去問路，他們都會很熱情很熱心，態度非常的友好」，直指「所以我在香港的話待了兩天啊，我發現自己都已經快要愛上這座城市了。」

不過樓主同時提及在香港通訊問題，提醒有意來香港旅遊的人，要在入境港之前在支付寶買好「境外流量包」，以免像她女兒一樣「氣得半死」，「女兒的手機我就想著說，等到了香港之後再買。結果高鐵一入境，女兒的手機就沒有網了。然後我就用我的手機去給她下單買，然後要收一個短信驗證碼。那手機都沒有網了，短信收不到了。所以就沒有辦法購買成功。在酒店樓下便利店買了電話卡。結果我折騰了半天也沒有操作成功，把我女兒都氣得半死」，最終她們要走路到電訊公司處理，感歎「腿都斷了」。

帖文引來香港及內地網民熱議：「香港人相對來說還是比較禮貌的」、「香港的個人所得比內地高很多，所以消費高應該也是正常的」。不過也有網民表示對香港印象不好，惹來爭辯：「10幾年前去過一次，真的對香港一點好感都沒，所以就沒再去過了」。「很多人是抱著窮遊的心態去的，又只會跟著那些所謂攻略去暴走打卡，體驗當然不好」