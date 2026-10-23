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香港46%中學生向AI說心事 8成仍認同AI難取代真人陪伴

香港新聞組／香港23日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港青協調查發現，逾半中學生有抑鬱情緒表徵，近半曾向AI傾訴心事，但多數仍認為真人陪伴與專業支援不可取代。

香港青年協會22日公布中學生開學適應調查，指出有56.5%受訪中學生曾出現抑鬱情緒表徵，且年級愈高抑鬱風險愈高；而在面對學習與成長困擾時，近四成六學生曾向AI人工智能傾訴心事，比率高於向老師及社工求助。青協指出，AI具匿名與即時回應優勢，有助梳理思緒與短暫情緒宣洩，但對青少年輔導來說，始終需與身邊人建立真實連結，呼籲家長及早察覺孩子隱蔽的情緒警號。

大公、文匯報報導，新學年開始逾一個半月，青協於9月透過網上問卷訪問5469名中一至中六學生，了解開學適應與情緒狀態，以及使用AI尋求情緒支援取向。

結果顯示，受訪學生有56.5%於抑鬱量表評分為16分或以上，顯示曾出現抑鬱情緒表徵；此外，學生按年級評分由中一的16.3分逐步增至中六的20.2分，反映年級愈高面對更高抑鬱風險。求助取向方面，最多受訪學生會與同儕（76.2%）及家人（63.6%）傾訴；另有45.6%表示「經常」或「有時」使用AI工具傾訴、尋求支持或建議。

學生選擇向AI傾訴的原因，主要包括「不用表露身份亦可表達感受」、「煩惱源於身邊的人而不便傾訴」及「不清楚可以向誰求助」。

青協指，這反映部分學生並非抗拒求助，而是受制於私隱顧慮、人際壓力或欠缺合適對象，因而轉向求助AI。惟多數學生仍認為真人支援更有效，逾八成學生認同「涉及重要事情時，仍需要向真人求助」及「AI無法完全取代真人的陪伴與支持」。

青協服務主管陳英杰指出，學生開學後面對環境轉變與學業壓力，情緒困擾未必即時顯現。他提醒家長留意子女突然流露緘默退縮、對嗜好失去興趣、失眠及無力感等情緒警號時，宜先耐心聆聽、嘗試抱同理心，提供安全感與表達空間，待子女情緒回落再商討對策；如狀況持續，應及早向學校社工或專業人士求助。

報導指出，青協同時公布熱線服務數據，去年9月至今年9月共處理27,243宗與情緒相關求助個案，按年增1,401宗，升5.4%。其中涉校園議題個案15,387宗，包括8,527名中學生，主要涉及學業壓力、校園適應及同儕關係。

精華 FAQ

  • 調查訪問5469名中一至中六學生，結果顯示56.5%曾出現抑鬱情緒表徵，而且年級愈高，抑鬱量表分數愈高，反映高年級學生面對的情緒風險更大。

  • 45.6%學生表示會經常或有時向AI尋求支持，主要因為可匿名表達、不必暴露身份、煩惱涉及身邊人不便開口，以及不清楚可以向誰求助。

  • 青協提醒家長留意子女緘默退縮、失去興趣、失眠和無力感等警號，先耐心聆聽並提供安全感，若情況持續，應及早向學校社工或專業人士求助。

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