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香港電影人文雋錯信AI 誤報梅艷芳骨灰被盜進展「荒謬至極」

香港新聞組／香港23日電
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香港資深電影人文雋在新片指誤報梅艷芳骨灰被盜進展引起風波，必須對自己所說的負責及...
香港資深電影人文雋在新片指誤報梅艷芳骨灰被盜進展引起風波，必須對自己所說的負責及澄清。（YouTube/@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

AI摘要

文章摘要整理：

文雋因誤信AI短片而誤報梅艷芳骨灰被盜案有突破進展，事後公開致歉；梅艷芳國際歌迷會則強烈譴責不實消息，要求外界勿輕信轉發。

香港資深電影人文雋日前因誤信AI短片且未經查證，誤報已故天后梅艷芳骨灰被盜案有突破性進展，隨後拍片公開致歉；對此，獲梅家家屬認可的「梅艷芳國際歌迷會」21日發表嚴正聲明，強烈譴責不實資訊「極度憤怒、荒謬至極」，斥責此舉消費死者並對家屬與歌迷造成二次傷害，強調將保留法律追究權利。

香港01報導，10月10日為梅艷芳63歲冥壽，歌迷會當日公布，自今年7月起發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。

日前文雋引述消息透露梅姐骨灰被盜的重大案情突破，更指盜骨灰的是寶蓮禪寺員工「阿強」，更表示「阿強」已潛逃東南亞，事件引起極大迴響。

翌日文雋再出片，承認沒有Fact Check並衷心向大眾及媒體致歉。稱這完全是因為他的粗心大意所造成的，他並表示，AI出現後，網路已經進入真假難分、以假亂真、同現實混為一齊的世界，並稱他以後會更加小心。

報導指出，對於梅艷芳骨灰被盜的傳聞，獲梅家家屬認可的「梅艷芳國際歌迷會」21日發表嚴正聲明，表示對誤導性的資訊「極度憤怒、荒謬至極」，歌迷會透過聲明怒轟：「對於這種不負責任、胡亂揣測甚至造謠的行為，我們感到極度憤怒，並覺得此事荒謬至極！這不僅對死者極不尊重，更對家屬和真正愛護梅姐的歌迷造成二次傷害。」

「梅艷芳國際歌迷會」在聲明中列出兩大要點，第一，所有關於本案真實、確切的最新消息，一律只會由「梅艷芳國際歌迷會」與梅艷芳小姐之子姪發表聯合署名公告為準。任何其他組織或個人發布的所謂「內幕」，均不代表官方立場。請廣大歌迷及公眾切勿輕信，更不要盲目轉發。第二，歌迷會的目前唯一需要及正在進行的工作，就只有全力搜集相關資料與證據。在關鍵時刻，任何亂放消息的行為都在干擾搜證及調查。

69歲的文雋是香港資深電影人，身兼導演、監製、編劇、演員及經理人等多重身分，曾效力嘉禾、德寶、邵氏、新藝城、永盛等多間電影公司，並與王晶、劉偉強等人合作，有「全能雜家」之稱。

他曾編劇或監製經典港片《古惑仔》系列、1998年香港票房冠軍《風雲之雄霸天下》，執導作品包括《李小龍》（又名《李小龍我的兄弟》）等，也曾擔任姜文執導的經典處女作《陽光燦爛的日子》的監製與策畫，將這部作品推向國際影壇並大獲成功。

文雋近年動態活躍於網絡平台（如經營 YouTube 頻道《文雋講呢啲，講嗰啲》），分享香港影壇集體回憶與行業觀察。

精華 FAQ

  • 報導指出，文雋是因誤信AI短片與相關消息，未經查證便對外轉述，才會誤報梅艷芳骨灰被盜案有重大突破，之後也承認自己沒有先做Fact Check。

  • 文雋翌日再拍片公開致歉，承認是自己的粗心大意所致，並向大眾及媒體道歉。他也表示，AI時代真假難分，未來會更小心查證後才發言。

  • 歌迷會發表嚴正聲明，強烈譴責不負責任的揣測與造謠，認為此舉對死者、家屬及歌迷造成二次傷害，並強調真實消息只會由官方聯合公告發布。

梅艷芳 香港

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