77歲劉松仁怒斥6傳聞：我太太不是泰國人妖 請用靚女形容她

劉松仁(左)否認曾暗戀趙雅芝(右)，他直言是無中生有。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 77歲劉松仁因健康狀況與久傳緋聞再受關注，近日他發長文逐一澄清婚姻、家庭背景及不和傳聞，強調多年來的說法多屬失實。

現年77歲的資深藝人劉松仁近年鮮少於幕前露面，行事作風向來極度低調，日前卻因在戲院被捕捉到撐拐杖緩步慢行的畫面，一度引發外界憂心其「二度中風」。對此，劉松仁不僅先前曾親自撰寫千字文承認患病，日前更於微博 發表長文，一口氣針對圍繞其身上多年的緋聞、不和傳聞及家庭背景等6大傳聞進行大闢謠，並霸氣留下「待續」二字，表示若再有不實傳言將會繼續親自發聲。

香港 01報導，對於感情與婚姻傳聞，劉松仁逐一澄清。他否認與演員李影「拍拖七年」，但強調兩人至晚年仍為極要好的朋友，在加拿大聚會時亦會住在對方借出的豪宅、開對方的車；至於傳出無綫時期暗戀趙雅芝，他直言是無中生有，並笑稱自己很少暗戀女孩子而不宣之於口，「我是忍不住的」。

外界曾傳其妻子是泰國 人且年紀小他20歲、當年曾寫藏頭詩追求，甚至出現妻子是「人妖」的極端謠言，劉松仁對此一併否認，並轉述妻子笑言若要形容她請用「靚女」二字，更驚爆兩人在現實生活中「沒有拍過一張結婚照」。

報導指出，面對外界指其「後悔沒有孩子」，他表示自己決定的事情從來不會後悔，即使每次被女朋友拒絕，也不會後悔曾付出的真誠追求。對於外間傳出其母親為「二房」及自己「早年恨媽媽」，劉松仁感到莫名憤怒，嚴正更正母親是正室，兩人從小感情一直很好，怒斥相關謠言語不知所謂。

報導說，針對與經典搭檔鄭少秋傳出多年的不和傳聞，劉松仁直言在圈中幾十年從未與人不和，強調「我們只會互相欣賞，因為我們都是真正懂戲的人」。

劉松仁感慨表示，自己演了幾十年戲，那些戲是他的作品，而現在這段人生同樣是他的作品，希望大家能認識現在的他，並珍惜這個人生階段，把自己的體會與這份幸福與大家分享。