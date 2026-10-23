多家香港媒體被恐嚇 3封白色粉末信均由英國寄出

AI摘要 文章摘要整理： 香港多家媒體近日接連收到英國寄出的白色粉末恐嚇信，警方已介入並交由爆炸品處理課處理，記協與受害媒體均嚴正譴責。

香港 多家媒體近日接連接獲寄自英國的可疑白色粉末恐嚇信，繼網媒「香港01」及大公文匯傳媒集團旗下「點新聞」21日報警求助後，聯合出版集團旗下「橙新聞」辦公室昨日亦接獲同款信件，警方爆炸品處理課（EOD）均派員到場處理並取走粉末化驗，事件引發香港記者協會強烈譴責，指恐嚇行為等同威脅新聞自由。

據中央社、明報報導，3家媒體收到的粉末信均由英國寄出，且信封款式、地址字體、郵票及空郵貼紙完全相同。

橙新聞指出，昨早11時許職員準備拆封一封聲稱是「海外讀者報料」的信件時發現內有粉末，隨即報警。警方到場調查，並通知爆炸品處理課（EOD）人員到場處理。案件列作「發現可疑物品」。

香港01與點新聞則於前日同時收到信件，期間警方一度疏散員工。上月底星島新聞集團亦曾收到類似恐嚇信，警方同日拘捕一名涉嫌刑事恐嚇的24歲男子。

香港記者協會發聲明表示，今年7至8月換屆選舉期間，時任及現屆執委與親友共9人亦曾於住宅地址收到類似恐嚇信。

面對恐嚇，受害媒體均發表聲明嚴正譴責。香港01強調新聞部將一如既往秉持客觀、無畏、求實的專業精神，絕不因恐嚇動搖；點新聞與橙新聞亦表示將堅持客觀專業原則保障大眾知情權，相信警方會查清真相並將違法者繩之於法，目前各媒體編輯部均維持正常運作。