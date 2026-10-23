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港企23%凍薪 調查：今年平均加薪僅2.3% 這行業待遇最佳

香港新聞組／香港23日電
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「2026年粵港澳大灣區薪酬及福利調查」22日公布調查，香港企業今年平均加薪幅度...
「2026年粵港澳大灣區薪酬及福利調查」22日公布調查，香港企業今年平均加薪幅度降至2.3%，但受訪企業預估2027年平均加薪幅度將反彈回升至3.1%；圖為中環街頭。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

調查顯示香港企業今年加薪放緩至2.3%，近23%凍薪，但明年料回升；工程行業畢業生起薪最佳，AI應用亦正重塑職位需求。

「2026年粵港澳大灣區薪酬及福利調查」結果於22日公布，顯示香港企業今年平均加薪幅度降至2.3%，近二成三受訪港企選擇凍薪。不過，受訪企業對來年經濟普遍抱持樂觀態度，預估2027年平均加薪幅度將反彈回升至3.1%。

大公、文匯報報導，這項由香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學、澳門大學及多個人才管理協會合辦的年度調研，於今年7至9月訪問約221間企業、涵蓋27萬名僱員。

在應屆畢業生起薪點方面，調查發現本港本科畢業生平均起薪點介乎1.75萬元至2.3萬元(約2233至2935美元)。其中以工程行業的待遇最為理想，平均起薪點高達2.3萬元，按年上升達7%。此外，隨著市場對技術型及專業型人才的需求持續，學士學位與非學士學位畢業生的入職薪酬差距亦進一步收窄，由去年的3000元縮小至現時的2500元。

調查亦對大灣區內不同地區的薪酬調整進行橫向對比。香港今年平均加薪2.3%，預期明年加薪3.1%；廣東省城市今年平均加薪2.2%，受惠於內地科技與製造業轉型，預期明年加幅最高達3.8%；澳門今年平均加薪僅1.1%，其中高達60%受訪企業採取凍薪策略，但預期明年加幅將回升至3.1%。

今年調查新增AI專題，浸大人力資源策略及發展研究中心主任譚倩兒引述結果指，78%受訪企業已全面或局部採用AI，但僅15%企業設有正式AI政策、治理架構、使用指引及風險管理制度。調查顯示，兩成企業因AI應用削減初級行政及支援崗位，營運、研發、數據分析等職位則上升一至三成；逾六成企業重視員工運用AI工具及提示詞的能力，建議僱員加強數據解讀分析能力。

香港人才管理協會會長梁偉佳表示，香港、澳門及廣東的自願離職率自去年起均呈下降趨勢。他解釋，這反映僱員轉職態度趨於保守。當勞動市場興旺時，僱員轉工情況普遍，自願離職率亦會處於較高水平，而近兩三年持續見到有關比率回落。

精華 FAQ

  • 調查顯示，香港企業今年平均加薪幅度降至2.3%，接近23%受訪港企選擇凍薪。雖然升幅偏低，但企業對來年經濟普遍較樂觀，預期明年加薪可回升至3.1%。

  • 調查指出，本港本科畢業生平均起薪點介乎1.75萬元至2.3萬元，其中工程行業待遇最理想，平均起薪點達2.3萬元，並按年上升7%，反映技術型人才需求持續上升。

  • 調查發現，78%受訪企業已全面或局部採用AI，但只有15%設有正式政策與治理制度。約2成企業因AI削減初級行政及支援崗位，營運、研發和數據分析職位則增加1至3成。

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