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劉松仁怒斥6大傳聞 否認太太是人妖、澄清沒暗戀趙雅芝

香港新聞組／香港23日電
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劉松仁(左)否認曾暗戀趙雅芝(右)，他直言是無中生有。(取材自微博) 
劉松仁(左)否認曾暗戀趙雅芝(右)，他直言是無中生有。(取材自微博) 

AI摘要

文章摘要整理：

劉松仁近日針對多年來圍繞自身的感情、婚姻、家庭與圈中不和傳聞逐一否認，並表示若再有不實消息將繼續發聲澄清。

現年77歲的資深藝人劉松仁近年鮮少於幕前露面，行事作風向來極度低調，日前卻因在戲院被捕捉到撐拐杖緩步慢行的畫面，一度引發外界憂心其「二度中風」。對此，劉松仁不僅先前曾親自撰寫千字文承認患病，日前更於微博發表長文，一口氣針對圍繞其身上多年的緋聞、不和傳聞及家庭背景等6大傳聞進行大闢謠，並霸氣留下「待續」二字，表示若再有不實傳言將會繼續親自發聲。

香港01報導，對於感情與婚姻傳聞，劉松仁逐一澄清。他否認與演員李影「拍拖七年」，但強調兩人至晚年仍為極要好的朋友，在加拿大聚會時亦會住在對方借出的豪宅、開對方的車；至於傳出無綫時期暗戀趙雅芝，他直言是無中生有，並笑稱自己很少暗戀女孩子而不宣之於口，「我是忍不住的」。

外界曾傳其妻子是泰國人且年紀小他20歲、當年曾寫藏頭詩追求，甚至出現妻子是「人妖」的極端謠言，劉松仁對此一併否認，並轉述妻子笑言若要形容她請用「靚女」二字，更驚爆兩人在現實生活中「沒有拍過一張結婚照」。

報導指出，談及家庭背景與人生選擇，劉松仁展現堅定立場。

面對外界指其「後悔沒有孩子」，他表示自己決定的事情從來不會後悔，即使每次被女朋友拒絕，也不會後悔曾付出的真誠追求。對於外間傳出其母親為「二房」及自己「早年恨媽媽」，劉松仁感到莫名憤怒，嚴正更正母親是正室，兩人從小感情一直很好，怒斥相關謠言語不知所謂。

報導說，針對與經典搭檔鄭少秋傳出多年的不和傳聞，劉松仁直言在圈中幾十年從未與人不和，強調「我們只會互相欣賞，因為我們都是真正懂戲的人」。

劉松仁感慨表示，自己演了幾十年戲，那些戲是他的作品，而現在這段人生同樣是他的作品，希望大家能認識現在的他，並珍惜這個人生階段，把自己的體會與這份幸福與大家分享。

精華 FAQ

  • 他一次過否認多項流傳已久的說法，包括與李影拍拖7年、暗戀趙雅芝、妻子是人妖、母親是二房，以及與鄭少秋不和等，並明言不少傳聞毫無根據。

  • 劉松仁否認外界指妻子是泰國人、年紀比他小20歲或曾以藏頭詩追求，更直接駁斥妻子是「人妖」的謠言，並轉述妻子自稱應被形容為「靚女」。

  • 他表示自己對人生選擇從不後悔，也強調母親是正室、幼時與母親感情很好，對不實指控感到憤怒；同時希望外界認識現在的他，而不只停留在舊傳聞。

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