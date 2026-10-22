小紅書掛名「遊學團」導覽港大 收團友1人數百港元牟利

AI摘要 文章摘要整理： 有議員揭示有人在小紅書以「遊學團」名義收費導覽港大牟利，並促政府統一校園開放指引；教育局則指校園管理屬院校自主，應按實際需要彈性處理。

自2019年反修例運動後，多所教資會資助的大學，均實施校園出入管制及預約制。立法會21日討論相關管制措施。有議員建議，政府協調各大學制訂統一且具彈性的校園開放指引。針對內地社交平台《小紅書 》有人私辦港大導賞團，收取團友一人數百港元牟利，有議員提醒政府需留意非本地的「掛名」遊學團，利用免費的大學校園及公共空間圖利，倡為進入校園的訪客訂立優先次序。

香港 01報導，新民黨議員李梓敬口頭質詢，關注政府有否評估大學校園長期實施出入管制對社區融合、推廣校園文化及發揮公共資源最大效益的影響，以及會否協調各大學制訂統一且具彈性的校園開放指引。

教育局副局長施俊輝指，校園管理及設施運用，屬院校自主範疇，各大學會因應規模，保安風險及教研需要，自行訂定及調整安排。他認為，制定畫一的校園開放指引，或會影響院校按實際情況，靈活管理校園的彈性，相信各大學在檢視安排時有考慮多項因素。

教育界議員鄧飛提醒，政府需留意有非本地的「掛名」遊學團，利用免費的大學校園及公共空間圖利。他建議，大學應優先安排本地中小幼學生及學生家長參觀，其次為本地非政府組織（NGO）及市民，並限制謀利性質的大學遊學團。

身兼港大校董的民建聯議員陳學鋒則指，支持多開放大學校園與社區共享，惟目前校園以外的地方，因遊學團帶來很多的困擾。

施俊輝表示，大學首要使命為教學和研究，明白個別校園有歷史及建築特色，對旅客而言有吸引力，但重申任何大學開放安排不能影響教學研究及學生生活。他又稱，各大學位處的社區，面對情況不同，舉例港大一帶道路設計未必能容納大量旅客，當局有與大學保持溝通。