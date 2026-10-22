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張衛健夫妻在餐廳外亂拋菸頭 網轟形象崩壞、做極壞示範

香港新聞組／香港22日電
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張衞健（右）與太太張茜街頭抽菸被捕獲。（取材自微博）
張衞健（右）與太太張茜街頭抽菸被捕獲。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

張衛健與妻子張茜被拍到在餐廳外抽菸後亂丟未熄菸頭進花盆，因可能引發火災而惹來網民強烈批評，形象受損。

現年61歲的香港「喜劇天王」張衛健（Dicky），近年與52歲太太張茜過著半退休生活，已甚少有影視作品面世。近日Dicky與妻子張茜外出用餐時被微博「瓜田寒姐」捕獲，影片中Dicky與妻子先後將未熄滅的菸頭丟進花盆，如此欠缺公德的行為，令其長年累積的親民、正面形象遭受重大打擊。

香港01報導，相片中可見，Dicky頭戴冷帽、身穿印有英文字樣的深色休閒衛衣，而張茜則戴著黑框眼鏡，兩人打扮相當低調。兩人在用餐期間及飯後，先後步出餐廳室外位置抽菸聊天，神態顯得十分輕鬆悠閒。

然而，兩人的舉動卻引發極大爭議，畫面拍到用餐期間張衛健先步出餐廳室外抽菸，並隨手將未完全熄滅的菸頭扔進柵欄花盆中；用餐結束後，夫妻二人再次外出抽菸聊天，妻子張茜亦做出相同舉動，將菸頭丟進同一個花盆內。由於花盆內藏有枯枝落葉，將未撳熄的菸頭隨手棄置其中，隨時有引燃枯枝而引發火災的嚴重安全隱患。

張衛健入行多年來，一直以正能量及親民的好男人形象深入民心，今次夫妻二人一起亂丟菸頭兼罔顧公眾安全的行為，令大批網民大跌眼鏡並感到失望。大量網民留言批兩人毫無公德心、個人素質欠佳；對於夫妻二人的丟菸頭劣行，更有網民忍不住出言嘲諷：「果然係一個被窩裡睡不出兩種人」，直指這對半退休的明星夫妻今次做出了極壞的示範，與大眾對他們的良好期望形成強烈的落差。

精華 FAQ

  • 影片顯示兩人用餐期間與飯後在餐廳外抽菸，並先後把未完全熄滅的菸頭丟進花盆，做法被批評欠缺公德，且有安全風險。

  • 因為花盆內有枯枝落葉，未撳熄的菸頭若接觸乾燥易燃物，可能引起燃燒甚至火災，因此被視為罔顧公眾安全的行為。

  • 張衛健長年以正能量、親民和好男人形象深入民心，事件曝光後令不少網民大感失望，認為夫妻二人做出極壞示範，形象明顯受損。

香港 退休 微博

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