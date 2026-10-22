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下班界線清晰、可存到錢… 來港打工曝中港職場5大落差

香港新聞組／香港22日電
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不少內地勞工來港工作，最近有人在小紅書分享，除了金錢回報，兩地的工作文化、生活節...
不少內地勞工來港工作，最近有人在小紅書分享，除了金錢回報，兩地的工作文化、生活節奏及人際關係模式也有明顯差異。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

一名在港工作的內地服務員分享，香港職場在工時、請假、同事關係與人情壓力上都較寬鬆，令她覺得更易儲錢，甚至難以回到內地上班。

近年不少內地勞工來港工作，無論從事餐飲、零售還是服務行業，香港的薪酬水平與就業機會均具吸引力。然而，除了金錢回報之外，兩地的工作文化、生活節奏及人際關係模式亦存在明顯差異，最近有內地人在小紅書分享，認為在港工作一段時間後，更直言「難以返回內地上班」。

香港01報導，一名在港任職服務員近一年的內地勞工，近日在小紅書發文分享自身體會，她表示每周往返深圳與香港，對於兩地職場文化的落差感觸甚深，在帖文中直言來港工作後最大的轉變並非薪酬高低，而是整個人的生活節奏「鬆下來了」，再要重新適應內地緊繃的職場氛圍，已變得相當困難，更從交通時間、工時、請假文化、同事關係等層面，歸納出在港打工後「回不去」的五大關鍵原因。

1.交通時間精準可控。樓主分享自己每天從羅湖出發，經口岸過關後前往上水上班，全程約40分鐘。她回憶以往在內地上班，短短三公里的路程，早上返工高峰期塞車可塞40分鐘，「如今雖然跨了一座城，時間反而掐得比鐘表更準。」

2.下班界線清晰。樓主形容香港職場下班時間一到，打完卡即可離開，手機上的通訊工作群組從下班起便鴉雀無聲。相比之下，內地職場普遍存在「隨時候命」的文化，即使放工亦要留意群組訊息。

3.請假不需心理演練，私事歸私事。樓主亦在文中分享有一次發燒至38度，向經理請假，對方僅回覆「好好休息，班我已經調好了」，沒有追問、沒有催促。她坦言以前在內地請假，要在心裡演練三遍，生怕被領導覺得「事多、不夠拼」，她感嘆原來在港工作，大家默認私事歸私事、工作歸工作，分得清清楚楚。

4.同事關係淡而舒服，無人追問私隱。樓主表示自己與同事之間上班各忙各的，與同事下班偶爾約食糖水，對話內容「不會問你多大、有沒有對象、月入多少」，更沒有人聚在一起說是非。樓主表示以前在內地，單是應付人情世故已耗掉半條命，如今才發現「打工真的可以只打工」。

5.在港工作可以儲到錢。樓主認為香港收入雖然不是說高得離譜，但在香港工作可以成功存下來，「沒那麼多人情往來要隨禮，也沒那麼多飯局酒局要撐場面」，更感嘆對於普通打工仔而言，這種「不用內耗的踏實感」，在香港工作並待久了真的會「上癮」。

帖文引來不少同樣在港工作的內地人留言，但留言較為兩極化，有人認同樓主所講在香港打工更好，也有部分網民認為，是樓主的工作環境和狀態較好，並不能完全代表香港的職場狀態。

精華 FAQ

  • 她認為香港的職場節奏較鬆，工時與下班界線清楚，請假不需心理負擔，同事也不會過度打探私隱，讓她適應後更難回到內地那種緊繃環境。

  • 她歸納出5點，包括交通時間較可控、下班就能離開、請假不必擔心被責備、同事關係淡而舒服，以及因少人情往來和飯局而更容易存到錢。

  • 部分同樣在港工作的內地人表示認同，覺得香港工作確實較自在；但也有人認為，這可能只是她遇到較好的工作環境，未必能完全代表整體香港職場。

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