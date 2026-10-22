我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

APEC財長會閉幕聯合聲明 到2040年建設強韌亞太共同體

特派員李春／香港22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
APEC財長會20日在香港開幕，來自各成員經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織...
APEC財長會20日在香港開幕，來自各成員經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表出席會議；圖為一名女士拍攝APEC財長會的場外展覽。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

APEC財長會首度在香港舉行並發布聯合聲明，重申2040年願景，聚焦宏觀穩定、供應鏈韌性與數位基建融資合作。

香港舉行的亞太經合組織財政部長會議21日下午閉幕，會議發表聯合聲明，重申致力到2040年，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。財長會主席、中國財長藍佛安說，會議核准並發布聯合聲明等兩份文件，為亞太經濟體深化財經合作明確方向、提供指引。

2026年APEC財長會21日在香港落幕。（中新社）
2026年APEC財長會21日在香港落幕。（中新社）

亞太經合組織財政部長會議首度在香港舉行，一連兩天的會議後發表聯合聲明和亞太地區數字基礎設施融資政策聲明。

會議聯合聲明說，全球和區域經濟展現韌性，技術發展及產業轉型成為增長重要引擎；但地緣經濟緊張、供應鏈脆弱、融資條件收緊等下行風險依然存在，債務脆弱性、經濟碎片化等結構性挑戰可能拖累中期前景。財長們同意加強溝通合作推動再平衡，重申維護有韌性供應鏈的承諾，並強調相關措施透明度。

聯合聲明還強調，可信且靈活的財政、貨幣及金融政策框架，對維護宏觀經濟及金融穩定十分重要，重申2021年匯率承諾；數字及先進技術對提升生產率發揮關鍵作用，應鼓勵創新及負責任應用，並推動數字技能發展。

在數位基建融資方面，會議發表《亞太地區數位基礎設施融資政策聲明》，稱核准為自願、非約束性質的文件。聲明指強勁的數字基建是經濟韌性的支柱，但部分經濟體融資缺口巨大。財長們鼓勵以全生態系統方法動員公共部門、私人部門及多邊開發銀行資源彌合缺口，包括以擔保及混合融資機制降低投資風險、動員私人資本。

會議亦形成兩份專業領域成果文件，包括支持民生發展、以投資於人推動亞太地區可持續增長的財政政策報告，以及亞太地區普惠金融創新實踐案例，並總結APEC青年財經人才交流合作項目。

藍佛安在閉幕記者會上說，在目前形勢下，APEC財長會取得這些成果和共識，彰顯了APEC大家庭和衷共濟、包容互鑑的合作精神。中方將會同各方落實好會議達成的重要共識，為11月舉行的領導人非正式會議作出積極貢獻。

聯合聲明感謝中國及香港主辦會議，下屆財長會2027年在越南舉行。

精華 FAQ

  • 各方重申致力到2040年建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，並以深化財經合作、維護供應鏈韌性與促進區域增長作為主要方向。

  • 聲明指出全球與區域經濟雖具韌性，但地緣經濟緊張、供應鏈脆弱、融資條件收緊、債務脆弱性及經濟碎片化，仍可能拖累中期前景。

  • 聲明鼓勵以全生態系統方法整合公共部門、私人部門與多邊開發銀行資源，並透過擔保、混合融資等機制降低風險、吸引私人資本投入。

APEC 財政部 香港

上一則

王岐山宴請清華大學經管學院顧委會代表 晤主席庫克

下一則

港企AI雄心大 報告：僅3%整合公司策略、1%整合不同職能

延伸閱讀

香港APEC財長會 財爺提AI過度投資風險 特首：港有疊加優勢

香港APEC財長會 財爺提AI過度投資風險 特首：港有疊加優勢
中俄外長談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

中俄外長談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面
美與14國產能過剩聯合聲明 中商務部：損害中方利益將做出必要回應

美與14國產能過剩聯合聲明 中商務部：損害中方利益將做出必要回應
2026年全球臨界點大會於馬來西亞閉幕 發佈《吉隆坡臨界點宣言》及亞洲全新路線圖

2026年全球臨界點大會於馬來西亞閉幕 發佈《吉隆坡臨界點宣言》及亞洲全新路線圖

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫