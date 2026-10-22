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港企AI雄心大 報告：僅3%整合公司策略、1%整合不同職能

香港新聞組／香港22日電
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港府創新科技及工業局局長孫東日前出席2026應用人工智能大會時表示，香港已將人工...
港府創新科技及工業局局長孫東日前出席2026應用人工智能大會時表示，香港已將人工智能（AI）提升為核心產業。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

埃森哲報告指香港企業對AI期望甚高，但僅少數能把投資轉化為規模化業務價值，關鍵障礙包括舊系統與營運模式限制。

顧問公司埃森哲首次發布《2026香港AI指數—成就企業AI優勢》報告，揭示香港企業對人工智能（AI）可創造的業務價值期望甚高，但只有少數AI投資項目實現大規模落地，反映企業尚未充分將投資轉化為實際業務價值。

文匯報報導，調查顯示，有71%受訪者表示正部署AI應用，但仍未達到企業級規模；僅有3%受訪者稱已將AI整合到公司策略、營運及價值創造層面；僅1%已將代理式AI整合至不同職能。報告建議港企從四方面採取行動，推動AI規模化應用，並將投資轉化為業務價值。

周紹基研究顯示，受訪香港企業管理層預期，未來18個月內，規模化應用生成式AI有望帶動生產力，可帶動生產力上升15%、收入上升14%，同時令營運成本降低11%。然而，港企的AI發展雄心與落地成效之間仍有明顯落差，目前僅12%的策略性生成式AI項目，真正達到規模化應用。此外，45%的受訪企業坦言，現有營運模式或會限制AI提升生產力的效果；有41%受訪者指舊有基礎設施未能與AI整合亦是主要挑戰。

埃森哲全球副總裁、大中華區主席朱虹表示，要全面應用AI，必須跳出單一技術項目框架，從整體企業轉型的角度作系統性規畫。企業管理層需要訂立清晰的策略，員工亦要廣泛參與，同時全面提升技術基礎、業務流程、組織架構及管治機制。

埃森哲大中華區香港地區總裁哈億輝表示，香港具備推動AI增長的有利條件，企業應在試點項目的基礎上，盡快將AI融入到企業整個營運流程，以應對勞動力減少、生產力增長放緩等挑戰，並把握「AI+」倡議帶來的機遇，將技術投入轉化為實際競爭優勢。

他又說，銀行與保險等金融服務相關的行業使用AI程度較高，目標由以往成本控制轉向業務增長；其他行業如零售與旅遊，因擔心投資回報不及預期而較少大規模使用AI。他續稱，企業普遍採用兩個或以上的AI模型，包括內地及海外模型廠商，最終視乎企業任務目標來選擇模型。

報告亦結合企業實踐，建議香港企業從以下四方面採取行動：

一、企業應將AI應用場景與目標緊密聯繫，從AI角度重新釐定業務重點，並圍繞戰略成果集中投放資源。

二、企業應優先重塑工作模式，釐清人類員工、AI助手、AI代理之間的角色和任務，重新設計職位職責。

三、企業需要建構適應AI時代的數碼核心，連接跨職能AI能力、建立統一的業務語義認知層、靈活協調不同模型，並升級限制靈活性及規模的舊有系統。

四、企業應從模型選擇入手，將負責任AI融入營運機制，涵蓋設計、部署、治理和使用等整個 AI 應用周期。

埃森哲《香港AI指數》構建了跨行業的框架，研究和評估香港企業在10項能力方面規模化應用AI的準備程度。該公司今年3月至4月期間，研究訪問150位香港企業的最高管理層及高級管理人員，受訪企業涵蓋銀行、保險、消費品與服務、公用事業、零售與旅遊、公共服務、通訊、媒體和工業等九大行業，受訪企業的年度收入由少於5億美元至超過500億美元。

精華 FAQ

  • 調查顯示，71%受訪者已部署AI應用，但多仍屬試點或局部應用，未達企業級規模；僅3%已將AI整合到公司策略、營運及價值創造層面。

  • 受訪管理層預期，未來18個月規模化應用生成式AI可令生產力升15%、收入升14%，並使營運成本降11%，顯示企業對AI回報抱有很高期望。

  • 報告建議企業將AI場景對齊業務目標、重塑工作模式、建構適應AI時代的數碼核心，並把負責任AI納入設計、部署、治理及使用全周期。

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