蔡天鳳碎屍案鄰居證詞 聽到「電鋸＋撞擊聲」、晚上飄青紅蘿蔔香湯味
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28歲名媛蔡天鳳遭前夫一家殺害碎屍案持續審理，案件21日在香港高等法院再度開庭，案發村屋樓上鄰居曹展圖出庭作證，還原案發當天所見所聞。他表示，當日下午曾目擊兩輛七人車停在涉案單位附近，之後聽見有人搬運沉重物件進屋，隨後傳出類似電鋸及劇烈撞擊的聲音，持續約20至30分鐘；到了晚間，樓下更飄出濃郁的「青紅蘿蔔湯」氣味，讓他甚至被香味勾起食慾、外出取餐。
綜合港媒報導，曹展圖當時居住於龍尾村涉案單位一樓。他供稱，蔡天鳳前公公鄺球於2023年2月租下地下單位後，屋內4扇窗戶陸續被黑色物料遮蓋，從外面無法看清屋內情況。
案發當天，也就是2023年2月21日下午3時許，曹展圖看到兩輛白色七人車抵達，之後有人從車上搬下「好重的物件」進入地下單位。沒多久，屋內開始傳出類似裝修工程的聲響，期間斷斷續續出現電鋸聲及劇烈撞擊聲，持續約20至30分鐘，聲音大到讓他無法正常與朋友通電話。不過，他表示整個過程中並沒有聽見求救聲。
到了當晚7點多，曹展圖又注意到地下單位飄出一股濃郁的煮食氣味，而且持續了一段時間。他在庭上形容，自己辨認出是「青紅蘿蔔湯」的味道，更因香味被勾起食慾，於是致電茶餐廳叫外賣，約晚上8點步行外出取餐。
不過，辯方對這段證詞提出質疑。律師指出，案發當天地下單位並沒有電鋸聲，另外曹展圖最初接受警方錄取口供時，只形容聞到「無法形容的特別煮食氣味」，如今卻能具體說出是「青紅蘿蔔湯」，質疑他的說法可能受到新聞報導影響，甚至是事後虛構。
對於辯方質疑，曹展圖則堅決否認，強調自己所說的都是親身經歷，並非看過新聞後編造。此外，曹展圖在鄺港智的辯護律師安華暉盤問下透露，自己已於2023年7月搬離該棟大樓，也就是案件爆發約5個月後離開原居所。
目前案件仍在香港高等法院審理，鄺氏三父子均否認謀殺罪。由於案件尚未審結，庭上各方證供及辯方質疑仍有待法院進一步審視。
他表示下午看見兩輛白色七人車後，屋內傳出類似裝修的聲響，並夾雜電鋸聲與劇烈撞擊聲，持續約20至30分鐘，且聲音大到影響他與朋友通電話。 他稱晚間7點多聞到地下單位飄出濃郁煮食味，並辨認為青紅蘿蔔湯，香味持續一段時間，甚至勾起食慾，讓他致電茶餐廳叫外賣。 辯方指出地下單位當日沒有電鋸聲，且他最初向警方只說聞到無法形容的特別煮食氣味，之後才改稱青紅蘿蔔湯，懷疑他受新聞影響或事後虛構。
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他表示下午看見兩輛白色七人車後，屋內傳出類似裝修的聲響，並夾雜電鋸聲與劇烈撞擊聲，持續約20至30分鐘，且聲音大到影響他與朋友通電話。
他稱晚間7點多聞到地下單位飄出濃郁煮食味，並辨認為青紅蘿蔔湯，香味持續一段時間，甚至勾起食慾，讓他致電茶餐廳叫外賣。
辯方指出地下單位當日沒有電鋸聲，且他最初向警方只說聞到無法形容的特別煮食氣味，之後才改稱青紅蘿蔔湯，懷疑他受新聞影響或事後虛構。
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