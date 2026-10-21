香港名媛蔡天鳳碎屍案 翁嫌碎骨機貴改買絞肉機 司機曝蔡疑躲債

香港名媛蔡天鳳遇害時僅28歲。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 香港名媛蔡天鳳碎屍案續審，店員與前司機作證揭露疑似購買作案工具及蔡生前受債務困擾等細節。

香港 名媛蔡天鳳 慘遭殺害碎屍案，20日在香港高等法院繼續開庭審理，多名證人出庭作證，揭露令人不寒而慄的案發前細節。

據「第一現場」報導，法庭引述廚具店員工證詞指出，2023年2月8日中午，一名年約60多歲的白髮老翁至店內選購廚具，最終買下價值8700元（港幣，下同，約1108美元）的義大利 製絞肉機、湯煲及砧板等物品，當時並未說明用途。

店員透露，該名老翁當時還特別詢問店裡「有沒有能碎骨頭的機器」。店員告知能碎骨的機種售價高達3.5萬元且無現貨，老翁與隨後趕到的青年認為價格過高而作罷。控方在庭上出示以厚塑膠袋包裹的涉案湯煲與砧板等證物，店員確認與當時售出的商品相符。

同日，死者的前私人司機錢紀信也出庭作證。錢紀信表示，受聘期間主要負責接送蔡天鳳的一對子女，也經常接送蔡的前婆婆李瑞香一家。2022年11月，蔡的前大伯鄺港傑稱全家要出國旅遊兩個月，要求他「停薪留職」。錢紀信提出停工期間願以半薪幫忙保養七人座車但遭拒，隨後決定辭職。面對辯方質疑，他也否認曾有偷竊、在小孩面前講髒話或操守不良等行為。

錢紀信在接受辯方交叉盤問時回憶，2022年2月曾有數名男子在蔡天鳳位於海棠路的住處外徘徊，蔡天鳳見狀躲在車內不敢下車，疑與債務問題有關，當時蔡天鳳還曾打電話向鄺港傑借款60萬元。錢紀信指出，蔡天鳳平時出門習慣攜帶大量現金，但2022年2月至6月期間情況出現轉變，蔡似乎面臨資金周轉困難，有時消費甚至需要他先幫忙墊付後再還款。

目前，本案三名主要被告鄺港傑、前公公鄺球及前夫鄺港智均否認謀殺罪；鄺港傑與鄺港智承認「阻止合法埋葬屍體罪」，鄺球則不認罪。全案仍由香港高等法院持續審理中。

整理包：

https://www.worldjournal.com/wj/story/121617/9793879