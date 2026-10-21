香港APEC財長會 財爺提AI過度投資風險 特首：港有疊加優勢

APEC財長會20日在香港開幕，來自各成員經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表出席會議。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： APEC財長會首次在港舉行，李家超強調香港可借國際平台展示金融實力與大灣區疊加優勢，陳茂波則提醒AI投資過熱風險並呼籲開放貿易與投資。

亞太經合組織（APEC ）財政部長會議一連兩天首次在香港 舉行。特首李家超形容，這對香港而言是一個歷史性時刻，感謝國家對香港的信任與支持，以及對香港國際金融中心地位的高度肯定。

大公報、文匯報報導，李家超強調，香港會把握財長會這個高層次的國際平台，發揮作為國際金融中心的經驗，向與會的APEC成員經濟體、財金官員和國際組織代表以及國際社會，展示香港在經濟、金融及社會等方面的全方位發展，並介紹香港作為粵港澳大灣區中心城市，聯繫國家機遇和國際機遇的疊加優勢。

大會20日晚舉辦歡迎晚宴，由中國財政部部長藍佛安與香港特首李家超主禮，宴請各成員經濟體及國際組織的代表。李家超在歡迎晚宴上表示，APEC成員經濟體人口約30億，占全球GDP的60%以上。過去30多年來，APEC展現了對話與合作的力量，促進了區域經濟成長，並改善了人民生活。

APEC財長會議作為2026年APEC中國大陸峰會的一部分，具有特殊意義。展望未來，李家超表示，北部都會區正迅速成為香港新的經濟引擎，發展成為創新科技中心。

財政司司長陳茂波在全體會議表示，人工智能（AI）相關資產的投資若過於集中，尤其涉及槓桿，亦可能加劇市場調整，並波及其他行業及市場。各經濟體需要開放貿易和投資渠道，「而非新的障礙」，各地政府也應提供可預測、「投資友善」的政策，令商界有信心投資和創新，而香港堅持上述原則，期待與經濟體合作。

陳茂波指出，把科技轉化為生產力，需要持續投資於數字基建、技能和人才，並開放渠道促進貿易和投資，讓資本流向具市場效益的生產力，這正是香港作為國際金融中心可發揮的功能和優勢。受惠於科技相關貿易以及投資，亞洲經濟增長持續高於全球水平。

財長會聚焦內地提出的支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進APEC青年財經人才交流合作四項重點議題。

20日晚歡迎晚宴，特設充滿香港特色的霓虹燈裝置，襯托香港璀璨天際線，讓來賓感受香港獨有的文化底蘊與城市魅力。另外，鋼琴家牛牛在晚宴上演奏中、西樂曲，為出席晚宴的嘉賓帶來聽覺盛宴。

大會也為與會經濟體和國際組織的代表團成員安排多元化的體驗、文藝和參觀活動，包括到訪山頂、中華廚藝學院和海洋公園。

APEC財長會20日在香港開幕，來自各成員經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表出席會議。(中新社)