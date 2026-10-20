港大+PMG助學子圓音樂夢 推唱片廠牌 每季發行1張EP

AI摘要 文章摘要整理： 港大MEPoP計畫聯同PMG成立學生唱片廠牌M Records，為亞洲學生音樂人提供資金、行銷與導師支援，並以每季主題EP協助他們發表作品。

學生夢想成為歌手，惟缺乏資源。香港 大學文學院去年推出「音樂產業創新與流行實踐」（MEPoP）計畫，為學生提供相關活動、課程同導師計畫，近日宣布同Pacific Music Group（PMG）合作推出學生唱片廠牌「M Records」，發掘亞洲各地的學生音樂人，為他們提供資金、資源同指導，並會收錄學生創作，集結成碟。

明報報導，PMG首席執行官Jonathan Serbin說，在亞洲接觸過好多才華洋溢的學生，雖然現今音樂人上傳歌曲很容易，不過不少學生欠缺資源、工具同專業指導，音樂無法脫穎而出。M Records將為學生音樂人提供創意同商業支援，包括歌曲製作資金、發行音樂、行銷服務，亦提供與業界交流機會，以獲得專業人士指導。

M Records首階段會啟動主題EP合輯計畫，每季度發行一張俗稱「細碟」的EP(迷你專輯)，收錄亞洲地區學生的創作。M Records每個季度會公布一個特定的學術領域相關主題，邀請學生音樂人以此為靈感，創作詞曲同製作音樂。MEPoP聯席總監、港大音樂系助理教授黃儒菁說，希望透過出碟計畫，協助學生音樂人實現音樂夢想與職業抱負。