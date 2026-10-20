我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

港大+PMG助學子圓音樂夢 推唱片廠牌 每季發行1張EP

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

港大MEPoP計畫聯同PMG成立學生唱片廠牌M Records，為亞洲學生音樂人提供資金、行銷與導師支援，並以每季主題EP協助他們發表作品。

學生夢想成為歌手，惟缺乏資源。香港大學文學院去年推出「音樂產業創新與流行實踐」（MEPoP）計畫，為學生提供相關活動、課程同導師計畫，近日宣布同Pacific Music Group（PMG）合作推出學生唱片廠牌「M Records」，發掘亞洲各地的學生音樂人，為他們提供資金、資源同指導，並會收錄學生創作，集結成碟。

明報報導，PMG首席執行官Jonathan Serbin說，在亞洲接觸過好多才華洋溢的學生，雖然現今音樂人上傳歌曲很容易，不過不少學生欠缺資源、工具同專業指導，音樂無法脫穎而出。M Records將為學生音樂人提供創意同商業支援，包括歌曲製作資金、發行音樂、行銷服務，亦提供與業界交流機會，以獲得專業人士指導。

M Records首階段會啟動主題EP合輯計畫，每季度發行一張俗稱「細碟」的EP(迷你專輯)，收錄亞洲地區學生的創作。M Records每個季度會公布一個特定的學術領域相關主題，邀請學生音樂人以此為靈感，創作詞曲同製作音樂。MEPoP聯席總監、港大音樂系助理教授黃儒菁說，希望透過出碟計畫，協助學生音樂人實現音樂夢想與職業抱負。

精華 FAQ

  • 這個學生唱片廠牌名為M Records，由香港大學文學院的MEPoP計畫與Pacific Music Group合作推出，目標是發掘亞洲各地具潛力的學生音樂人。

  • M Records會提供歌曲製作資金、音樂發行、行銷服務，以及與業界交流和專業人士指導等資源，補足學生在創作與推廣上的不足。

  • 首階段會推出主題EP合輯計畫，每季度發行1張EP，並按當季公布的學術領域主題邀請學生創作詞曲和製作音樂，再將作品集結成碟。

香港

上一則

日相高市早苗供奉靖國神社 中國外交部提嚴正交涉

下一則

香港移植透析運動會 473海內外選手參賽 61歲換肝婦奪3金

延伸閱讀

慈濟慈善晚宴 李壽全、尋人啟事獻藝

慈濟慈善晚宴 李壽全、尋人啟事獻藝
川普稱涉國家安全對銅管樂器加徵25%關稅 衝擊音樂教育

川普稱涉國家安全對銅管樂器加徵25%關稅 衝擊音樂教育
拉斯維加斯校園 正成為墨西哥街頭音樂搖籃

拉斯維加斯校園 正成為墨西哥街頭音樂搖籃
3歲就學「桃花江」 王友蘭鑽研說唱46年傳承一身才學

3歲就學「桃花江」 王友蘭鑽研說唱46年傳承一身才學

熱門新聞

分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份