我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

香港移植透析運動會 473海內外選手參賽 61歲換肝婦奪3金

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

第6屆香港移植及透析人士運動會吸引473名海內外參賽者，移植康復者與透析患者透過比賽展現重生力量，也分享器官捐贈帶來的希望。

一連4天的第6屆香港移植及透析人士運動會19日圓滿結束，今屆共473名來自香港及海內外參賽者參與，涵蓋心、肝、肺、腎、骨髓／幹細胞及眼角膜等各器官移植康復者，以及長期接受透析治療的患者。有在乒乓球單打、雙打及羽毛球雙打比賽勇奪三金的61歲上海女參賽者分享指出，因乙肝(B肝)家族遺傳病史在42歲確診肝硬化，幸只等數月便成功接受肝臟移植，對能重新活出「正常人」的生活很是感恩，故積極做義工協助其他同路人，並已簽署成器官捐獻一員，期望他日能把同一份生存希望轉贈別人。

綜合大公報、文匯報報導，每屆都有參賽的吳梅，已連續六屆奪得乒乓球單打金牌，今年更「好事成三」收穫三金，她提到家族的遺傳病史，「外婆因肝硬化及肝癌僅活到50歲，母親患肝癌後做切除手術，雖活到60歲，但手術後十年非常艱辛，生活質量很糟糕。」正因如此吳梅自30幾歲每年體檢，42歲時噩耗到來，確診肝硬化及肝癌，「但我非常幸運，只等待數月就接受肝臟移植手術，至今已跟它一起生活20年。」

「作為器官移植受益者，我一直非常感激陌生人的捐贈，讓我可健康生活多年。」因此她已在內地「施予受器官捐獻志願者服務網」簽署捐獻意願，多年來並積極參與不同器官移植公益及體育相關義工服務，為同路人提供康復指導。

今屆比賽獲5面獎牌、69歲的陳國坪患病前身體強健，直至一次年度體檢查出尿蛋白異常，約30歲時確診慢性腎炎並發展成腎衰竭，「當時結婚不久，女兒三歲，太太懷二胎，處境很艱難，幸大約等待三年就得到腎臟移植的寶貴機會。」

陳國坪回想說，術後至今已健康生活30多年，回憶起當年一位交通意外身亡的人士捐贈腎臟，他仍眼中含淚深受觸動，強調要更加關注健康，以免浪費別人捐出的寶貴器官，鞭策自己要好好生活下去。

精華 FAQ

  • 今屆運動會一連4天舉行並圓滿結束，共有473名來自香港及海內外的選手參賽，涵蓋多種器官移植康復者及長期透析患者。

  • 吳梅在乒乓球單打、雙打及羽毛球雙打奪金。她因乙肝家族遺傳在42歲確診肝硬化，幸運獲肝移植後重拾健康，並積極做義工回饋同路人。

  • 陳國坪約30歲確診慢性腎炎並演變成腎衰竭，等待約3年後接受腎臟移植，至今健康生活30多年。他感念捐贈者，也提醒自己要珍惜身體。

香港

上一則

港大+PMG助學子圓音樂夢 推唱片廠牌 每季發行1張EP

下一則

新皇崗香港重陽收假未見人龍 開60自助通道10分鐘過關

延伸閱讀

何詩蓓雙金、7欖3連冠 港隊亞運摘54獎牌破紀錄 水上項目貢獻多

何詩蓓雙金、7欖3連冠 港隊亞運摘54獎牌破紀錄 水上項目貢獻多
史上最年輕…13歲「小孩姐」于子迪 亞運3金當選MVP

史上最年輕…13歲「小孩姐」于子迪 亞運3金當選MVP
65歲羅家英4度抗癌仍工作滿檔 驚人醫療費曝光

65歲羅家英4度抗癌仍工作滿檔 驚人醫療費曝光
首屆亞姐黎燕珊62歲了 宣布將再婚：明年嫁20年老友

首屆亞姐黎燕珊62歲了 宣布將再婚：明年嫁20年老友

熱門新聞

分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份