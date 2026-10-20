香港移植透析運動會 473海內外選手參賽 61歲換肝婦奪3金

AI摘要 文章摘要整理： 第6屆香港移植及透析人士運動會吸引473名海內外參賽者，移植康復者與透析患者透過比賽展現重生力量，也分享器官捐贈帶來的希望。

一連4天的第6屆香港 移植及透析人士運動會19日圓滿結束，今屆共473名來自香港及海內外參賽者參與，涵蓋心、肝、肺、腎、骨髓／幹細胞及眼角膜等各器官移植康復者，以及長期接受透析治療的患者。有在乒乓球單打、雙打及羽毛球雙打比賽勇奪三金的61歲上海女參賽者分享指出，因乙肝(B肝)家族遺傳病史在42歲確診肝硬化，幸只等數月便成功接受肝臟移植，對能重新活出「正常人」的生活很是感恩，故積極做義工協助其他同路人，並已簽署成器官捐獻一員，期望他日能把同一份生存希望轉贈別人。

綜合大公報、文匯報報導，每屆都有參賽的吳梅，已連續六屆奪得乒乓球單打金牌，今年更「好事成三」收穫三金，她提到家族的遺傳病史，「外婆因肝硬化及肝癌僅活到50歲，母親患肝癌後做切除手術，雖活到60歲，但手術後十年非常艱辛，生活質量很糟糕。」正因如此吳梅自30幾歲每年體檢，42歲時噩耗到來，確診肝硬化及肝癌，「但我非常幸運，只等待數月就接受肝臟移植手術，至今已跟它一起生活20年。」

「作為器官移植受益者，我一直非常感激陌生人的捐贈，讓我可健康生活多年。」因此她已在內地「施予受器官捐獻志願者服務網」簽署捐獻意願，多年來並積極參與不同器官移植公益及體育相關義工服務，為同路人提供康復指導。

今屆比賽獲5面獎牌、69歲的陳國坪患病前身體強健，直至一次年度體檢查出尿蛋白異常，約30歲時確診慢性腎炎並發展成腎衰竭，「當時結婚不久，女兒三歲，太太懷二胎，處境很艱難，幸大約等待三年就得到腎臟移植的寶貴機會。」

陳國坪回想說，術後至今已健康生活30多年，回憶起當年一位交通意外身亡的人士捐贈腎臟，他仍眼中含淚深受觸動，強調要更加關注健康，以免浪費別人捐出的寶貴器官，鞭策自己要好好生活下去。