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新皇崗香港重陽收假未見人龍 開60自助通道10分鐘過關

香港新聞組／香港20日電
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10月19日是香港重陽節假期最後一日，保安局表示，在下午2時至4時期間，約有94...
10月19日是香港重陽節假期最後一日，保安局表示，在下午2時至4時期間，約有9400名旅客經皇崗口岸入境回港，較落馬洲管制站過往同期上升超過三倍半。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

新皇崗口岸重陽收假日人流明顯減少，60條自助通道全開後過關順暢，旅客最快約7至10分鐘完成通關；惟港珠澳大橋同日仍出現持續返港車龍。

新皇崗口岸啟用逾一周，18日下午曾出現人流高峰，有旅客需輪候兩小時才成功過關。但19日是重陽節3日連假的最後一天，口岸人流減少，不少人均反映無需排隊便成功過關。有香港市民表示，之前從新聞得悉18日過關的人流極多，惟19日關口卻無太多人，出乎意料。而新皇崗過關僅十分鐘，香港市民感到驚喜，60條自助通道全開，近300輛公交巴士支援疏導回港潮。

綜合香港01、文匯報報導，19日下午約4時30分從深圳經新皇崗口岸返港，全程僅花約七分鐘，其中通過閘機只需約20秒。現場L4層入境大堂約60條自助查驗通道全數開放，深港兩地均有執勤人員維持秩序，港方並增派警員及民安隊協助疏導人流，未見明顯擠塞。

保安局表示，19日下午2時至4時，約有9401名旅客經皇崗口岸回港，較過往同期增加逾三倍半。為加快疏導人潮，運輸署安排約120輛專營巴士、40輛專線小巴及130輛跨境巴士投入服務或作後備支援，各部門亦加強措施應對入境高峰。

多名旅客表示通關順暢。香港市民周小姐前日重陽節下午帶孩子過關，因人流擁擠，加上孩子首次過關須走人工通道，花了約一小時；她原本擔心19日再遇上類似情況，沒想到這次只花約十分鐘便順利過關。

保安局指出，皇崗口岸L4層入境大堂所有通道均已開放，入境處會視乎人流，聯同警方在L4及L2層實施分流及管制。旅客過關後或須在指定排隊區稍候，再有序搭乘公共交通工具離開口岸。

另一方面，港珠澳大橋19日下午出現返港車潮。珠海口岸官網顯示，下午約4時30分，出境港澳的小客車通道處於「極度高峰」，排隊車龍超過500公尺，候檢時間逾40分鐘，相關情況至晚上9時許仍持續。

運輸署當晚提醒，港珠澳大橋珠海口岸往香港方向的車輛通關廣場非常繁忙，計畫駕車返港的市民應預留充裕時間，並在輪候時保持忍讓。民眾可在出發前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號的「大橋口岸實時通關」服務，查詢車輛通關情況。

港珠澳大橋19日下午出現返港車潮。(取材自港珠澳大橋珠海口岸官網)
港珠澳大橋19日下午出現返港車潮。(取材自港珠澳大橋珠海口岸官網)

精華 FAQ

  • 19日人流較前一日明顯回落，不少旅客反映幾乎毋須排隊便可過關，現場未見嚴重擠塞，整體通關體驗比18日順暢得多。

  • 現場L4層入境大堂約60條自助查驗通道全數開放，有旅客由深圳返港全程僅約7分鐘，通過閘機只需約20秒，最快約10分鐘完成過關。

  • 保安局與運輸署加強分流及交通支援，安排約120輛專營巴士、40輛專線小巴及130輛跨境巴士支援，港珠澳大橋則提醒駕車返港市民預留充裕時間。

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