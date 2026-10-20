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香港客豪砸388萬美元 狂掃廣州番禺樓盤整層4單位

香港新聞組／香港20日電
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廣州樓市於十一期間銷情報捷，內媒報導有香港客豪擲2600萬元人民幣，買下番禺某樓...
廣州樓市於十一期間銷情報捷，內媒報導有香港客豪擲2600萬元人民幣，買下番禺某樓盤一整層四單位自用；圖為廣州海珠區的建築群。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

受樓市新政與十一優惠帶動，廣州黃金周樓市明顯回暖，香港買家更豪砸2600萬元購入番禺整層4單位，帶動多個新盤銷情報捷。

隨著內地樓市新政落地，地方細則趕在十一長假前出爐以刺激市道，其中廣州於十一期間銷情報捷。內媒報導有香港客豪擲2600萬元人民幣（下同，約3051萬港元、388萬美元）買下番禺某樓盤一整層4單位自用；多個新盤看樓者眾且錄得逾1億元銷售額。部分新盤亦見銷售中心座無虛席，須調派人員幫忙。

明報報導，十一長假期間，廣州天河區新盤保利海韻，下午時段銷售中心幾乎座無虛席。現場銷售人員表示，十一生意確實較此前火爆，單是上午已有逾100組客人看樓。該銷售人員稱自己原本在其他項目工作，也因十一期間人手不足才借調過來支援。銷售人員說，之所以火爆，房貸新政是其一原因，因可以等到收樓後才開始還款，此外十一優惠亦吸引，部分折扣相差數十萬元。據發展商公布，保利海韻於十一假期錄逾1000組看樓客，成交金額超過6億元。

廣州其他樓盤亦錄可觀銷情。南方都市報報導，番禺區長隆萬博CBD某樓盤有港客因工作關係計畫搬到廣州，趁十一專程北上看樓，更一口氣斥資約2600萬元買下同層4個單位讓家人居住。另外，適逢大型商場白鵝潭萬象城及太古里一期開業，帶動周邊樓盤關注度，位於白鵝潭萬象城附近的新世界．天馥方表示，假期期間累計接待客戶逾800組，不少客人是逛完商場順道看樓。

據廣州中原研究發展部數據，今年十一期間全市開盤量處於近五年低位，新盤項目只有十個，共推出僅847套單位。雖然如此，按月比較仍見回暖，內地地產行業市場研究與數據分析機構普睿數智的數據顯示，十一黃金周廣州50個典型項目的看樓客共7185批，按月增加54%；認購單位393套，按月增58%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，10月中下旬廣州樓市銷情料回落。不過10月整體仍好於9月，始終新政降低了置業門檻，買現樓也緩解交付焦慮，相信第四季樓市有望呈現溫和放量趨勢，整體表現優於第三季。

精華 FAQ

  • 報導指一名香港客因工作與搬遷需要，趁十一專程北上看樓，最後斥資約2600萬元人民幣，買下番禺長隆萬博CBD某樓盤同層4個單位，自用安排家人居住。

  • 主要因房貸新政降低置業門檻，部分買家可收樓後才開始還款，加上發展商在十一推出折扣優惠，吸引大量市民趁假期看樓，令銷售中心人流明顯增加。

  • 雖然今年十一全市開盤量只有10個、推出847套，處近五年低位，但50個典型項目看樓客達7185批，按月增54%，認購393套，按月增58%，顯示銷情回暖。

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